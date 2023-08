Tabarka Jazz Festival 2023, n’aura pas lieu. Le comité d’organisation de l’association du développement culturel de Tabarka (ADCT) a annoncé l’annulation de cette 20ème édition qui célèbre le 50ème anniversaire du festival de Jazz à Tabarka prévu du 11 au 19 août 2023 au prestigieux monument historique la basilique de Tabarka.

Ils expliquent que “en dépit de nos efforts soutenus, le manque et l’insuffisance des subventions de la part des ministères du Tourisme et des affaires culturelles” ayant rendu “l’organisation du festival impossible dans des conditions à la hauteur de sa renommée internationale”.

Tabarka Jazz Festival, cet événement emblématique lancé en 1973 aurait vu passer de grands artistes de renommée mondiale de Jazz / Jazz fusion comme Al Jarreau, Diana Krall, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Keith Jarrett, Charles Mingus… De talentueux ambassadeurs de la Chanson française comme Jacques Higelin, Léo Ferré, Michel Jonasz, Claude Nougaro… Des sommités de la Soul music/R&B comme Billy Paul, Kool and the Gang, Lucky Peterson, Bernard Allison, The Temptations… Des icones de la World Fusion comme Manu Dibango, Miriam Makeba, Cesária Évora, Buena Vista Social Club… Pour ne citer que ceux là.

Le comité indique que des artistes et musiciens de talent étaient attendus pour 2023 tels que Bette Smith, Big Daddy Wilson, Madison McFerrin, John Shannon, et bien d’autres..

Un véritable gâchis, alors que que ce festival international drainait des spectateurs du monde entier et animait la ville de Tabarka et toute la région qui a plus que jamais besoin de soutien et de ressources surtout après la dernière vague d’incendies.

Une conférence de presse sera tenue prochainement, au cours de laquelle seront présentés davantage de détails concernant les raisons de cette annulation et les perspectives pour les éditions futures du festival, précise la même source, ajoutant que cet événement musical de premier plan, reconnu mondialement, mérite d’être traité avec le respect et le soutien qu’il a toujours reçu..

Tekiano