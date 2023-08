Le festival international du film amateur de Kélibia, FIFAK 2023, revient du 19 au 26 août: Films en compétition

Le festival international du film amateur de Kélibia, FIFAK 2023, revient du 19 au 26 août avec pas moins de 49 films issus de 29 pays, en compétition officielle internationale lors de cette 36ème édition. C’est La plus importante rencontre de jeunes cinéastes, cinéphiles et étudiants des écoles de cinéma en Tunisie.

Le FIFAK réunit chaque session plus de 1200 personnes entre participants au festival, membres de la fédération tunisienne des cinéastes amateurs FTCA et les différentes associations tunisiennes de cinéma, les étudiants des écoles de cinéma, les professionnels et les invités du domaine, en plus du public estivant se trouvant déjà sur place et qui de plus en plus tente de faire concorder son séjour avec le festival.

Il est organisé par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA) et soutenu par le ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et la municipalité de la ville de Kélibia.

La cérémonie d’ouverture qui se déroule au théâtre de plein air Zine Essafi à Kélibia verra la projection du film espagnol, hors compétition “La visite d’un Jardin Secret”.

Liste des films tunisiens amateurs en compétition nationale officielle du FIFAK 2023 :

La compétition nationale verra en compétition 28 films tunisiens amateurs dont 13 fictions, 12 documentaires, 1 film d’animation et 2 films du genre expérimental. Dans la même compétition, 12 scénarios concourront pour le prix du meilleur scénario et 30 photographies pour le prix de la meilleure photo. Liste :

“شكشوكة” Iheb Abidi

“طريدة” Mohamed sadok baccouche

“سامينا” Ahmed Barkia

“ملح معفّن” Oussama Zahra

“المقابلة” Hasan Ben Fekih Romdhane

“البرط” wafa kharfia

“كل الطرق لا تؤدي إلى الكامور” Atef Dhokkar

“صدى الرحى” Faouzia MAHMOUD

“عيون” Nessma Mabrouki

“زهرة” Houaida Ben Salem

“صراط” Zied Ben Mansour

“جنتهم الصغيرة” Najd Khamassi et Iheb Mandra

“الذهبي” Omar Rezgui

“شبكة” Abir Boulila

“الشياطين الملجمة” Amir Belhaj

“صمود” Rabii Gobji

“بنت جبل” Hela Bargaoui

“Nheb ndawer” Salah Galaii

“Entre-Deux” Seif Ben Amor

“The Man Who Was Abandoned By God” Hamda Dhaouadi

“Narrow Gaze” Shady Khadhar

“TO MATTER” Oussama ESSAIDI

“Behind the lens” Malek Ben Dekhil

“ENTRE DEUX RIVES” DJITTA BELLOTTO NICOLO

“Le figurant” Nebil Ben Rejib et Justus Lodemann

“Taste of Flayou” Bahaeddine Ben Hmida

“Caged Bastards” Wadii Klaii et Khalil Said

“Fourrure” Rebha Oussama

“Orange Water Me” Wiem REBAH , Irene SACCENTI et Anita SCIANO

La Compétition Nationale est ouverte aux films tunisiens amateurs, indépendants et aux films des écoles de cinéma de tout genre. Le gagnant du Grand prix de cette compétition recevra un montant de 2 000 DT. Le gagnant du prix spécial du jury recevra un montant de 1 500 DT alors que ceux du meilleur Film Amateur/Indépendant et du Meilleur Film Ecole auront 1 200 DT chacun.

Liste des films internationaux en compétition officielle du FIFAK 2023 :

La compétition internationale du FIFAK 2023 comptant 49 films est composée de 9 films d’animations, 26 fictions, 10 documentaires et 4 films du genre expérimental. Elle est ouverte aux films amateurs, films indépendants et les films d’écoles, de toute origine, de tout genre.

Six prix seront décernés dans le cadre de la compétition internationale : le Grand Prix ou Faucon d’Or, le Prix Spécial du Jury, les prix du Meilleur film fiction, du Meilleur film documentaire et du Meilleur film animation/expérimental et les Mentions spéciales.

En plus de sa sélection de films amateurs, indépendants et d’écoles de cinéma, le festival offre une diversité de contenus dans sa programmation parallèle. Celle-ci comprend des séances spéciales mettant en avant un cinéma ou un pays en particulier, ainsi que des conférences, colloques et ateliers destinés aux participants.

Les plus jeunes auront également l’occasion d’apprécier des projections de longs et courts métrages, ainsi que de participer à des ateliers ludiques tels que la création de masques, de marionnettes et de bandes dessinées.

La nouvelle plateforme de la FTCA, qui produit depuis 60 ans une vingtaine de films par an, dont certains ont été signés par des jeunes réalisateurs qui sont devenus aujourd’hui parmi les cinéastes tunisiens les plus célèbres, a mis en ligne tous les films produits par ses membres que vous pouvez découvrir ici www.cineftca.com.

Pour plus d’informations sur FIFAK 2023, consultez la page Facebook FTCA FIFAK.

