La chercheuse tunisienne Hayet Omri reçoit l’écusson d’or pour l’excellence au titre de 2023

La chercheuse tunisienne Hayet Omri reçoit l’écusson d’or pour l’excellence au titre de l’année 2023, attribué par le Conseil de la femme arabe. Cet hommage lui sera rendu lors d’une cérémonie qui se tiendra le 7 septembre 2023 à Tunis en marge de l’organisation du septième forum régional de la femme arabe sur le thème “Le rôle des femmes leaders en intelligence artificielle”, précise la TAP.

Omri a fait part de sa fierté de se voir attribuer cette distinction, qui constitue une reconnaissance pour les travaux et recherches qu’elle a menés, notant qu’elle a participé au cours des deux dernières années en tant qu’experte à l’élaboration de stratégies, politiques, programmes et plans liés au développement industriel, à la recherche scientifique, à l’innovation, au transfert et localisation de technologie avec de nombreuses organisations arabes et internationales.

Le Conseil de la femme arabe avait souligné dans une note d’information que l’hommage accordé à Hayet Omri est une reconnaissance de ses capacités exceptionnelles et sa contribution remarquable dans le domaine de la recherche scientifique, en plus de son action de bénévolat dans le monde au service des plus nobles objectifs du développement durable.

Le Conseil de la femmes arabe a ajouté que ces distinctions s’inscrivent dans le cadre de l’intérêt que les pays arabes attachent à la promotion de la femme et à l’appui aux activités de responsabilité sociale et à l’autonomisation des femmes arabes dans tous les secteurs.

Le Conseil de la femme arabe organise le septième forum régional de la femme arabe pour honorer des personnalités distinguées dans plusieurs spécialités au niveau de la région arabe, sous les auspices de la Ligue des Etats arabes en partenariat, notamment, avec l’Organisation arabe pour la responsabilité sociale.

Titulaire d’un doctorat en chimie appliquée, Hayet Omri a reçu plusieurs distinctions nationales et internationales.

Tekiano avec TAP