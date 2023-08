FIFAK 2023 : Palmarès de la 36ème édition

FIFAK 2023, le Festival International du Film Amateur de Kélibia a été clôturé dans la soirée du samedi 26 août 2023 après une semaine de festivités qui ont animé la ville de Kélibia.

Lancé à l’initiative de la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA) avec le soutien du Ministère des affaires culturelles en collaboration avec le centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et la contribution de la Municipalité de Kélibia, ce festival a récompensé les meilleurs films amateurs qui ont participé lors de cette 36ème édition.

Palmarès du FIFAK 2023 :

Prix de la Compétition nationale

Grand prix national: “Caged Bastards” de Wadii Klaai et Khalil Saidi du ciné club de Hammam-Lif

Le prix du jury “bent eljabal” (la fille de la montagne) de Hela Barguaoui

Le prix de meilleur film d’école : “Six Tours” de Maya Bellouza

Le Prix du meilleur film amateur indépendant: “Acteur muet” de Nabil Ben Rejeb et Justis Ludiman

Mentions spéciales:

interprétation masculine pour le rôle du fils dans le film “Narrow Gaze” de Chedi Khedhr

interprétation masculine à Ezzedine Mebouj dans le film “bin el binin” (entre les deux) de Haythem Moumni

interprétation féminine pour le rôle de la fille dans le film ” Six Tours” de Maya Bellouza

le décor pour le film “Samira” Ahmed Barakia

le son pour le film “Démons intérieurs” d’Emir Belhaj du ciné-club Tahar Haddad

la musique de film pour “Amour qui ne voit pas le jour” de Yacine Sammoud du cinéclub de Kelibia

Les prix parallèles:

prix de la municipalité de Kélibia: “Acteur muet” de Nabil Ben Rejeb et Justis Ludiman

Prix de la ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) section Kelibia:

mention spéciale “Sire ex Machina” de Safa Khiari du cine club de Hammam-Lif

Prix de la ligue du film indépendant “Visions floues” de Khawla Hwiji

Prix d’Amnesty international-Tunisie “bin el binin” de Haythem Moumni de l’Ecole supérieure de l’audiovisuel

Prix d’encouragement à la réalisation de l’Association des réalisateurs de films tunisiens : “Entre les deux rives” film indépendant de Nicola Djina

Prix du concours scénario et photo:

Prix de la meilleure photo individuelle : mention spéciale à Ali Ouertani cineclub Tahar Haddad

Grand Prix de la photo: Amal Zidi photographe indépendante

prix de la meilleure exposition photographique à l’expo “Le dernier jour à la médina” du cinéclub de Menzel Bourguiba

Prix du scénario:

Meilleur scénario de Aziz Barakati du cineclub Hammam-Lif

Mention spéciale à Houssem Ben Hamouda du cinéclub Hammam Ghzez

Prix de la compétition internationale

Le faucon d’or “L’été, la ville et un appareil photo” de Palestine

Prix du jury de la compétition internationale: “Jours sans” une production Estonie-Portugal-Grande Bretagne

Meilleur film de fiction : “Cinéma sans le sou” (Iran)

Mentions spéciales du jury :

Pour le film “A l’unisson” (France)

pour le film “To the Moon and Back” (Japon)

pour le film “FISHERMAN” (Iran)

Prix de meilleur film d’animation “Serveur recherché” (Russie)

Prix du meilleur film documentaire “L’été la ville et un appareil photo (Palestine)