WordPad l’éditeur de texte de Windows sera abandonné après plus de 30 ans d’existence. En effet, Microsoft ne proposera plus WordPad, son application gratuite de traitement de texte, dans la prochaine version de Windows l’année prochaine à savoir le Windows 12.

Le WordPad et le Bloc-notes sont les deux applications natives et gratuites pour ouvrir des documents texte sous Windows. Le Bloc-notes ou NotePad, est destiné aux textes bruts, tandis que WordPad est un éditeur plus avancé capable de gérer des formats de texte enrichi.

En général, l’ouverture des fichiers texte avec l’extension .txt se fait avec le Bloc-notes, tandis que WordPad est préféré pour les documents aux formats “doc” ou “rtf”.

Cependant, cette organisation peut être modifiée si une suite bureautique telle que Microsoft Office ou LibreOffice est installée, car elles ont tendance à remplacer WordPad en offrant des fonctionnalités plus avancées.

Microsoft a annoncé cette nouvelle dans un communiqué paru son site officiel le 01 septembre 2023. WordPad n’est plus en cours de mise à jour et sera supprimé dans une future version de Windows. Nous vous recommandons d’utiliser Microsoft Word pour les documents au format texte enrichi tels que .doc et .rtf, et le Bloc-notes de Windows pour les documents en texte brut tels que .txt., précise-t-il.

Tekiano