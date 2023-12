Le jeu-vidéo GTA 6 n’est pas encore sorti, et bat déjà des records (trailer)

Le jeu-vidéo GTA 6 , le prochain Grand Theft Auto, attendu depuis des années et un des jeux les plus plébiscités par les gamers n’est pas encore sorti, mais fait déjà beaucoup parlé de lui.

Ce jeu vidéo d’action-aventure à monde ouvert, développé par Rockstar North et édité par Rockstar Games, est annoncé 10 ans après la sortie de sa dernière version, le GTA 5, sortie en avril 2014 sur PlayStation 4 et Xbox One, 2015 sur PC puis en mars 2022 sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Le jeu GTA 5 compte 180 millions d’exemplaires vendus tous supports confondus. Il se positionne en tant que deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, juste derrière Minecraft.

Les premières images du GTA 6 ont fuité. Le trailer de GTA 6 mis en ligne le 05 décembre s’est rapidement propulsé en tête des vidéos les plus vus sur Youtube, cumulant plus de 90 millions de vues en 24h. Un record pour une vidéo qui n’est pas musicale. GTA 6 n’a pas réussi à détrôner le clip de La chanson Butter du groupe Sud-coréen BTS qui a cumulé 108,2 millions de vues en l’espace de 24 heures

Trailer du jeu-vidéo GTA 6 (trailer contenant des scènes qui peuvent heurter les enfants et mineurs) :

Lucia, une jeune braqueuse latino-américaine, est pressentie pour devenir la première protagoniste féminine dans l’un des épisodes clés de la série GTA, aux côtés de son compagnon.

Les fans du jeu-vidéo GTA 6 devront encore patienté un bon bout de temps, puisque la date de la sortie ce nouveau opus de la saga GTA est annoncée pour 2025.

I.D.