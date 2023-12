L’artiste Tunisien The Inkman expose à la galerie Musk and Amber. L’exposition “Everything is White: A Journey into the Canvas of Emotions”, est proposée en solo par l’artiste calligraphe The Inkman à partir du vendredi 8 décembre 2023.

Dans cette exposition captivante, le calligraphe tunisien invite les spectateurs à transcender l’ordinaire et à se plonger dans l’art de manière profonde. Vivez les subtilités de l’émotion à travers chaque coup de pinceau soigneusement élaboré, en appréciant la danse délicate de l’encre sur le blanc.

“Everything is White” est plus qu’une exposition ; c’est un voyage sensoriel, indique l’artiste ajoutant qu’il s’agit là d’une opportunité de se connecter avec sa vision des arts de manière profondément personnelle.

De son vrai nom, Mohamed Kilani Tbib, le calligraphe tunisien également connu sous le nom d’Inkman, crée des œuvres uniques inspirées des alphabets arabe et latin. Son style particulier d’écriture rend son travail distingué et identifiable. The Inkman informe que sa création Bee Bottle, qui a habillé le flocon emblématique de Guerlin, sera présentée au public à l’occasion.

Rendez-vous vendredi 8 décembre 2023 à partir de 18h pour découvrir l’exposition “Everything is White” à la galerie Musk and Amber, Angle Rue Ghar El Melh et Rue du Lac Malaren, Tunis.

S.B.