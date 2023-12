Les nouvelles montres connectées Huawei lancée en Tunisie

Les nouvelles montres connectées Huawei est lancée en Tunisie. Cette nouvelle ligne comprend la Smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 de la série GT populaire, la HUAWEI WATCH FIT Special Edition, une smartwatch légère et à la mode en plus de la tablette HUAWEI MatePad 11,5 pouces Créatif grâce à l’écran magnifique, système de son unique et fonctionnalités étonnantes.

Huawei redéfinit le design, la santé et l’expérience sportive avec sa nouvelle gamme d’objets connectés. Des produits qui permettent de vous lancer dans un voyage de santé et de remise en forme sans compromettre le style.

HUAWEI WATCH GT 4

La dernière génération de la série phare WATCH GT présente des caractéristiques de conception élevées avec de puissantes fonctionnalités de santé et de fitness. Disponible en 46 mm et 41 mm, la nouvelle smartwatch phare fait un pas audacieux vers la mode par rapport aux modèles classiques de la série GT, en introduisant des éléments de design inventifs tout en conservant la signature esthétique de ses prédécesseurs. La version 46 mm présente un corps de montre unique en forme d’octogone, en hommage aux montres de luxe classiques, mais avec une touche de modernité. La version 41 mm arbore un design en forme de pendentif qui respire la grâce et la sophistication. La montre propose également une variété de couleurs et de bracelets pour s’adapter à votre humeur et à votre tenue.

La HUAWEI WATCH GT 4 dispose d’une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 14 jours pour la version 46 mm et jusqu’à 7 jours pour la version 41 mm. Cette autonomie prolongée vous permet de toujours compter sur votre montre sans avoir à la recharger fréquemment.

Elle inaugure également la toute nouvelle application Stay Fit, ainsi qu’un suivi GNSS amélioré, le tout grâce à la nouvelle application TruSeen™ 5.5+ qui apporte une précision alimentée par l’IA aux mesures de santé, vous inspirant ainsi pour vous sentir mieux et plus en forme.

HUAWEI WATCH FIT Edition Spéciale

La nouvelle montre propose un large éventail de fonctions de santé et de fitness à un prix abordable, notamment la surveillance respiratoire, le suivi de la fréquence cardiaque et bien plus encore. Ces fonctions de santé complètes sont comparables à celles qui ne sont souvent disponibles que sur des smartwatches haut de gamme, ce qui fait de la HUAWEI WATCH FIT Special Edition un choix judicieux pour les consommateurs soucieux de leur santé.

HUAWEI MatePad 11.5”

Le tout nouveau HUAWEI MatePad 11,5 pouces, offrant aux consommateurs un écran 120Hz HUAWEI FullviewDisplay. La tablette est marquée également par un chipset phare doté d’un processus de 4 nm, ce qui en fait une puissance de performance avec une vitesse et une réactivité incroyables. En bref, ce nouveau MatePad est un appareil qui vous permet de passer de regarder un film allongé sur un canapé à l’édition d’un rapport de projet sans prendre la peine de passer à un autre appareil.

Le HUAWEI WATCH GT 4, le HUAWEI WATCH FIT Special Edition et le HUAWEI MatePad 11.5″ seront disponibles en Tunisie le 08 décembre sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs agréés.