Film Numbers de Nejib Belkadhi : Histoires d’Humains en quête d’utopie, au delà des frontières

Nejib Belkadhi donne dans son nouveau film Numbers, la parole à des migrants clandestins qui sont devenus des numéros dans le pays de la botte. Mais derrière chaque numéro se cache une histoire, une vie, l’espoir d’une existence meilleure, la promesse d’un nouveau départ.

On dramatise souvent les histoires des migrants et on imagine qu’ils vivent à chaque fois le pire des scénarii. Pour passer de l’autre côté de la Méditerranée, c’est sûre que c’est des sacrifices inimaginables qui doivent être faits…

Le réalisateur Nejib Belkadhi décide pour son 6ème long-métrage, le 3ème de type documentaire, de se rendre à Fathallah à Djebel Jeloud dans un premier temps, puis de filmer en Italie pour sonder les conditions de vie de ceux qui sont arrivés là bas…en vie…

A Fathallah, le réalisateur expose l’intimité d’hommes et de femmes qui tentent, où ont tenté le périple et se sont retrouvés en Europe et ont été renvoyés par la suite dans leur terre natale. A l’instar des rues sans noms, identifiées par des chiffres dans lesquels ils vivent, c’est avec des nombres qu’on identifie ces immigrants clandestins. Pourtant, l’amertume et l’envie de retourner en Italie demeurent malgré tout, les points communs entre les personnages qui regrettent leur vie de la bas et l’idéalisent.

Difficile d’avoir de la sympathie pour ces personnes qui collectent des milliers de dinars, se lancent dans la gueule du loup et affichent avec fierté cette pseudo réussite, alors que de nombreux subsahariens frôlent la mort, se retrouvent en Tunisie puis subissent un mauvais traitement en nord-Afrique.

Ce projet est qualifié de super ambitieux par son initiateur et son équipe, qui se sont rendus par la suite en Italie pour suivre les autres “numéros” du documentaire. Dans une approche filmique qui s’apparente beaucoup plus à une aventure, on est amené à la rencontre de personnes qui sont arrivées en Italie et qui galèrent, chacun à sa façon. On n’est plus dans l’idéalisme, le rêve et l’utopie on est dans le concret et le frustrant!

Un autre regard est posé sur cette réalité humaine, ses préoccupations et ses luttes quotidiennes. Numbers est un film qui questionne notre humanité. Il exhibe la valeur de l’être humain conditionné par son lieu de naissance. Il invite à regarder l’autre autrement. Cet alter égo qui porte sur ses épaules un bagage inestimable et qu’il ne faut jamais minimaliser..

Le réalisateur ouvre et ferme son film documentaire réaliste avec des flamants roses, qui se baignent librement dans le ciel et le lac de Tunis, et des cigognes qui choisissent librement où bâtir leurs nids, volant à leur guise de ce côté et de l’autre de la Méditerranée.

Atteindrons nous un jour ce degré de liberté dont jouissent ces être vivants? Arriverons nous un jour à dépasser les imposantes frontières, les infinies barrières? Un jour peut-être, aujourd’hui la cage invisible qui nous limite et plus que jamais résistante…

NUMBERS est produit par Propaganda productions en partenariat avec l’Association Echos cinématographiques et avec le soutien de l’Ambassade d’Allemagne de Tunisie. Le film sera montré au public lors d’une tournée de projections en régions à Bizerte, Menzel Bourguiba, El Kef, Hammamet, Nabeul, Jemmel, Kessour Essef, Fahs et Djerba.

Sara Tanit

