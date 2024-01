Un froid record enregistré en Suède, Norvège et Finlande : jusqu’à -43,6°C

Un froid record s’abat sur les pays de l’Europe du Nord dont la Suède, la Norvège et la Finlande confrontant la région à une vague de froid exceptionnelle en ce début d’année. La température enregistrée à la station Kvikkjokk-Årrenjarka, en Laponie suédoise, -43,6°C enregistrés dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier 2024, marque un record qui n’avait pas été observé depuis 1999, d’après l’institut météorologique suédois SMHI.

La récente vague de froid a forcé les compagnies de bus locales à interrompre leurs services, malgré la familiarité de la région avec des températures extrêmement basses. Par ailleurs, la compagnie ferroviaire locale “Vy” a déclaré mardi la suspension de tous ses trains au nord de la ville d’Umeå pour plusieurs jours.

En Norvège et en Finlande, les conditions météorologiques ont entraîné la fermeture de nombreuses écoles, trains, ferries et ponts. Les automobilistes danois ont été conseillés de limiter leurs déplacements non essentiels. En Finlande, la ville de Tampere a connu des problèmes lorsque ses canalisations ont gelé, laissant sans eau courante environ 300 résidents, selon le média local Yle.