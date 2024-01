Ons Jabeur conserve sa 6e place au classement WTA des meilleures joueuses de tennis au monde publié lundi par la WTA. Le Top 10 du classement a enregistré l’accession de la Kazakhe Elena Rybakina, vainqueur du tournoi WTA 500 de Brisbane dimanche, à la troisième place du podium aux dépens de l’Américaine Coco Gauff (4e).

La tenniswoman Tunisienne Ons Jabeur s’apprête à disputer l’Open d’Australie, premier tournoi de Grand Chelem de l’année prévu du 14 au 28 janvier 2024, n’a pas pris part au tournoi de Brisbane et ne participera pas non plus à celui d’Adelaïde.

Top 10 du WTA des meilleures joueuses de tennis au monde à la date du 08 Janvier 2024 :

1. Iga Swiatek (POL) 9880 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8905

3. Elena Rybakina (KAZ) 6811 (+1)

4. Cori Gauff (USA) 6660 (-1)

5. Jessica Pegula (USA) 5905

6. Ons Jabeur (TUN) 4076

7. Marketa Vondrousova (CZE) 3966

8. Maria Sakkari (GRE) 3770

9. Karolina Muchova (CZE) 3590

10. Barbora Krejcikova (CZE) 2945