Le Programme culturel de l’Afrique du Nord lancé dans son 2e cycle : Avis aux organisations culturelles  

Le Programme culturel de l’Afrique du Nord (PCAN) est lancé dans son deuxième cycle relatif à la période allant de 2024 à 2027. Ce programme concerne la Tunisie et quatre pays arabes à savoir le Liban, Maroc, Algérie et Lybie. Il vise à soutenir et encourager une scène artistique et culturelle dynamique, indépendante et ouverte en Afrique du Nord.

Le programme financé par la Coopération suisse est mis en œuvre par le Fonds Arabe pour les Arts et la Culture (AFAC) a été présenté dans le cadre d’une conférence organisée à l’Ambassade Suisse de Tunisie. L’appel à candidature est lancé depuis le 8 janvier 2024 pour se poursuivre jusqu’au 5 mars 2024.

Il concerne les entités artistiques et culturelles indépendantes, y compris les institutions, les collectifs, les réseaux et les espaces, avec un accent particulier sur l’engagement du jeune public et la réalisation d’activités dans des régions éloignées des centres urbains.

Il cherche également à encourager les partenariats régionaux et offre des opportunités personnalisées de renforcement des capacités, de formation et de mentorat aux organisations et aux projets qu’il soutient.

Le premier cycle du programme qui s’est étalé durant la période allant de 2019 à 2022 a bénéficié à plus de 50 organisations culturelles et 2500 praticiens et professionnels dans les 5 pays à travers des subventions, des formations, des événements et des rencontres.

Parmi les institutions culturelles tunisiennes qui ont bénéficié du premier cycle du programme PCAN, on trouve la Plateforme Siwa, espace d’expression à Redeyef et l’espace artistique Mass’Art à El Omran en plus de l’association L’art Rue initiatrice de l’évènement Dream City.

Dans le cadre de ce deuxième cycle, le PCAN propose deux mécanismes de soutien, à savoir: le Fonds national d’opportunités culturelles et le Fonds compétitif régional de créativité.

Pour postuler au Programme culturel de l’Afrique du Nord PCAN ou The North Africa Cultural Program, Cycle II , il faut se rendre sur le site arabculturefund.org. Les candidatures ne sont acceptées que via l’appel à candidatures disponible en ligne. La date limite pour postuler est le 05 mars et l’annonce des lauréats se fera en juin 2024.

