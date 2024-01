Mort du Smartphone d’ici 10 ans, les experts l’affirment ! Par quoi pourrait-on le remplacer?

La Mort du Smartphone est imminente. Les experts en innovation affirment que d’ici 10 ans, le smartphone ne sera plus qu’un souvenir et que son utilisation évoluera en supposant qu’il sera remplacé par un gadget plus petit, intelligent et travaillant avec l’intelligence artificielle. Par quoi pourrait-on le remplacer?

En effet, avec l’émergence de l’intelligence artificielle et l’utilisation accrue de l’assistant d’IA, boostée par les grandes firmes internationale, on prédit que les boîtiers d’IA à l’instar du Rabbit R1 dévoilé lors du Consumer Electronic Show CES 2024 ou encore les casques de réalité virtuelle tels que l’Apple Vision Pro pourraient très bien être les successeurs potentiels du smartphone.

Une autre innovation, l’AI Pin , le gadget ou appareil spécial développé par la société Humane, qui permettrait d’utiliser toutes les fonctionnalités du Smartphone, directement sur la paume de la main, changerait la donne d’ici quelques années.

À l’heure où l’intelligence artificielle est omniprésente et peut être intégrée dans tous les appareils, la fin de vie du smartphone semble imminente ; il aurait atteint ses limites. Les constructeurs essaient de se passer de l’interface écran au profit de la commande vocale. Wait & See…

