Point Doc – focus sur le documentaire : 4e édition du 20 au 22 juin 2024 à la cité de la culture

L’évènement Point Doc – focus sur le documentaire, la rencontre annuelle des professionnels du Documentaire est organisé pour sa 4ème édition par l’association tunisienne Doc House les 20-21-22 juin 2024 à La Cité de la Culture “Chedly Kelibi” de Tunis. Cet événement vise à renforcer l’écosystème de la production documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.

Point Doc propose une programmation variée pour décrypter l’industrie du film documentaire tout en offrant aux cinéastes émergent.e.s une plateforme de discussions sur des sujets pertinents pour la communauté locale et régionale.

L’édition de 2024 mettra l’accent sur le thème “Justice”, faisant du film documentaire un moyen de lutte contre guerres et injustices, et de promotion des valeurs de paix et de tolérance.

Parmi les films qui seront projetés dans le cadre de la 4ème édition de Point Doc, les cinéphiles pourront assister à la projection du film IBRAHIM : A FATE TO DEFINE (2019) et participer à un débat en présence de la réalisatrice Lina Al Abed le 22 juin 2024 à 18h.

Le public est aussi invité à assister à la projection du long-métrage Bye-Bye Tibériade (2023) de Lina Soualem. Une projection débat en présence de la monteuse du film Gladys Joujou le 21 juin 2024 à 18h.

Point Doc est un projet de Doc House, soutenu par la Ford Foundation et financé par l’ Ambassade de Suisse en Tunisie. Doc House – Tunisie est une organisation indépendante, fondée en 2018, qui œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.

Le programme complet de l’événement Point Doc sera disponible bientôt sur la page Facebook de Doc House https://www.facebook.com/Doc.House.Tunisie.

Tekiano