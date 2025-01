L’application CapCut bannie aux USA quelques heures après le retour de TikTok

Les applications populaires de l’entreprise chinoise ByteDance se retrouvent au coeur de nombreuses controverses aux USA. Les 2 applis TikTok et CapCut font face à des problèmes liés à la sécurité nationale et à la protection des données aux États-Unis.

Après l’interdiction du réseau social TikTok, samedi 18 janvier 2025, au grand désarroi des millions de tiktokeurs américains, l’appli a survécu à la menace d’interdiction, quelques heures seulement après sa suspension, grâce à une intervention du président Donald Trump.

Le nouveau chef de l’Etat s’était engagé à prendre un décret une fois investi, lundi, pour suspendre la loi interdisant TikTok aux Etats-Unis. “Nous devons sauver TikTok”, a clamé dimanche à Washington Donald Trump lors d’un dernier meeting avant son investiture. “Nous n’avons pas le choix”, a-t-il martelé, évoquant les “nombreux emplois” en jeu.

TikTok a remercié le président américain dans un tweet publié sur X, disant ce qui est traduit par : “Nous remercions le Président Trump d’avoir apporté la clarté et les assurances nécessaires à nos fournisseurs de services qu’ils n’encourront aucune pénalité en fournissant TikTok à plus de 170 millions d’Américains et en permettant à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer.

C’est une position ferme en faveur du Premier Amendement et contre la censure arbitraire. Nous travaillerons avec le Président Trump sur une solution à long terme qui maintienne TikTok aux États-Unis”.

STATEMENT FROM TIKTOK:

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025