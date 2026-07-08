Bac 2026 : inscription au service SMS pour recevoir les résultats de la session de contrôle

Les inscriptions au service SMS pour recevoir les résultats de la session de contrôle du baccalauréat 2026, Bac 2026, se font à partir du mercredi 8 juillet à 10h00, informe le ministère de l’Éducation tunisien.

Les candidats peuvent ainsi recevoir, avant la date de la proclamation officielle des résultats, la décision finale, la moyenne générale et les notes des différentes matières.

Pour s’inscrire, les candidats doivent envoyer un SMS au numéro 85005 en respectant la syntaxe suivante :

le mot BAC, suivi d’un espace, puis le numéro d’inscription à l’examen (composé de 6 chiffres), suivi d’une étoile (*) et enfin le numéro de la carte d’identité nationale (composé de 8 chiffres).

Le service SMS est toujours proposé à 950 millimes, s’adresse aux abonnés des opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange.

Rappelons que 50 236 candidats ont été ajournés à la session de contrôle du BAC 2026, représentant 32,43 % de l’ensemble des participants équivalent à 154 928 élèves. Les résultats seront proclamés officiellement le 12 juillet 2026.

Le taux de réussite national à la session principale du Bac 2026 en Tunisie est de 35,67 %.

Tekiano