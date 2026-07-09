Lutte contre les incendies de forêts en Tunisie : lancement d’une campagne de sensibilisation

Une campagne de sensibilisation pour à inciter les citoyens à faire preuve de vigilance et à signaler immédiatement tout incendie ou toute apparition de fumée, ainsi qu’à sensibiliser aux risques liés aux incendies de forêts est lancé cet été.

Cette action a été lancée mercredi par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord et la Direction générale des forêts Tunisie.

Cette campagne de sensibilisation est organisée sous le slogan “Chaque seconde d’inaction, met une forêt en danger”. En effet, chaque minute de retard dans l’intervention peut entraîner la perte de vastes superficies forestières, avec toutes les richesses naturelles qu’elles recèlent et les habitats de milliers d’espèces vivantes.

Les incendies menacent également l’équilibre écologique qui s’est constitué au fil des siècles et dont les effets se répercutent négativement sur la terre, les ressources en eau et la qualité de l’air.

La protection des forêts désigne la préservation de la biodiversité, la sauvegarde de la faune sauvage et la garantie de la durabilité des ressources naturelles au profit des générations futures, appelant chacun à respecter les mesures de prévention et à contribuer à la réduction des dangers d’incendies.

En cas d’incendie ou d’une apparition de fumée, les citoyens doivent alerter immédiatement en appelant les numéros suivants :

– Protection civile : 198

– Direction générale des forêts Tunisie : 71 297 842

– numéro vert du ministère de l’Agriculture : 80 101 250

La rapidité peut sauver les forêts tunisiennes et limiter la propagation du feu!

Tekiano avec communiqué