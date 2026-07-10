Les 10 plus belles plages de Tunisie à découvrir en 2026

On oublie souvent que la Tunisie déroule plus de 1 300 km de côtes, entre criques sauvages, dunes infinies et eaux d’une clarté remarquable. Ce patrimoine littoral, encore largement méconnu au-delà de ses stations les plus connues, continue de faire du pays une destination balnéaire de premier plan en 2026.

De la pointe la plus septentrionale du continent africain à Bizerte jusqu’aux étendues sableuses du sud à Djerba, voici dix plages tunisiennes qui méritent le détour.

Le nord tunisien : falaises, criques et grands espaces préservés

À Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, la côte garde un côté presque confidentiel. Les falaises sculptées par le vent, les forêts qui descendent jusqu’au rivage et le bleu profond de la mer en font un lieu à part, prisé également des amateurs de plongée.

Un peu plus à l’est, du côté de Bizerte, la plage de Rafraf offre un spectacle différent : ici, la montagne semble plonger directement dans les flots. Falaises découpées, criques discrètes et panoramas dégagés invitent à ralentir le pas.

Toujours dans la région de Bizerte, la plage de Zouaraa séduit par l’ampleur de ses dunes et le calme qui y règne, même en pleine saison estivale.

À Ghar El Melh, la plage de Sidi Ali El Mekki joue quant à elle la carte du contraste entre montagne et mer, avec des espaces aménagés et des zones de détente qui en font une adresse appréciée des familles.

Cap Bon et golfe de Hammamet : entre eaux turquoise et bien-être

En descendant vers le Cap Bon, la plage de Mansoura, à Kélibia, a des allures de carte postale : sable blanc, eau translucide, et en toile de fond la silhouette de la forteresse de Kélibia.

Un peu plus loin, à l’extrémité du Cap Bon, El Haouaria attire les curieux comme les passionnés de fonds marins, avec ses formations rocheuses façonnées par le vent et la mer, propices à l’exploration en masque et tuba.

Le long du golfe de Tunis, à Korbous, la particularité vient d’ailleurs : ses sources thermales se jettent presque directement dans la mer, offrant un mélange singulier entre bien-être et paysage côtier.

Non loin de là, Hammamet reste une valeur sûre. Récemment distinguée comme l’une des plus belles plages au monde, elle propose une expérience balnéaire plus structurée, avec de longues étendues de sable doré et la proximité immédiate de sa médina historique.

Centre et sud : douceur de vivre et ambiance balnéaire

Plus au sud, la côte de Mahdia s’étire en longues plages de sable fin, bordées d’eaux peu profondes. La ville, au rythme volontairement lent, se prête bien à un séjour axé sur le repos.

Enfin, sur l’île de Djerba, la plage de Sidi Mahrez reste une adresse très fréquentée pour qui recherche une ambiance plus animée, entre sports nautiques et moments de détente au bord de l’eau.

Du nord sauvage aux rivages plus aménagés du sud, ces dix plages illustrent la diversité du littoral tunisien et confirment, une fois encore, pourquoi la Méditerranée tunisienne reste une escale de choix pour 2026.

Tekiano