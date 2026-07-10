Météo en Tunisie : ciel clair, températures entre 34 et 43°

La Météo en Tunisie affiche un ciel clair à peu nuageux vendredi 10 juillet 2026 dans les différentes régions du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur sud au nord et au centre et de secteur est au sud, faible à modéré . Vent relativement fort l’après-midi près des côtes et au sud. Mer peu agitée à localement très agitée.

Les températures maximales varieront entre 34° et 39° dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 39° et 43° dans le reste des régions avec apparition de coups de sirocco.