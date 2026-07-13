Cinq champions tunisiens parrainés par STAR Assurances dans le cadre du programme Road to the STAR

Cinq champions tunisiens, champions du monde et champions olympiques et paralympiques, dans leurs catégories respectives, sont parrainés par STAR Assurances dans le cadre du programme Road to the STAR, une initiative qui s’inscrit dans sa démarche de responsabilité sociétale.

La STAR a choisi de s’associer à cinq champions tunisiens dont les parcours illustrent des valeurs de persévérance, de courage et de dépassement de soi affichant une conviction que la performance sportive peut être une source d’inspiration bien au-delà des terrains.

Les sportifs tunisiens membres du programme Road to the Star sont :

– Khalil Jendoubi, champion du monde de taekwondo et médaillé international,

– Walid Ktila, légende du handisport et champion du monde des courses en fauteuil roulant,

– Marwa Bouzayani, athlète tunisienne, spécialiste du demi-fond et du steeple,

– Wajdi Boukhili, athlète handisport tunisien spécialisé dans les courses de fond, qui a remporté la médaille d’or aux JO de Paris,

– et la jeune Wafa Masghouni Taekwondoïste tunisienne, championne du monde de taekwondo qui a récemment obtenu son bac.

La signature des contrats de partenariat avec les champions tunisiens s’est faite au siège de Star Assurances au Lac 3 en présence des athlètes et à distance avec Marwa Bouzayani qui se trouve au Maroc dans le cadre d’un stage.

À travers cette initiative, l’entreprise ambitionne de promouvoir une vision du sport comme vecteur d’intégration, de confiance et d’ouverture, capable de créer des opportunités et de rapprocher les générations, les territoires et les parcours de vie.

Ces athlètes incarnent l’essence même des valeurs qui forgent l’esprit de ce programme Road to the Star par la grandeur de leurs performances, mais aussi la force de leur vécu et leur souffle inspirant.

“Les plus belles performances sportives ne se mesurent pas uniquement en médailles. Elles se mesurent aussi dans la capacité à inspirer, à transmettre et à ouvrir des perspectives à celles et ceux qui doutent parfois de leur propre potentiel. C’est cette conviction qui a donné naissance à Road to the STAR. ”

Laurent Thuillier, Directeur Général de STAR Assurances a déclaré dans ce sens : “Nous avons choisi de faire du sport un nouveau palier de notre engagement sociétal, nous lançons ce programme d’inclusion par le sport Road to the STAR dans une logique de long terme, le programme a vocation à se construire progressivement autour d’initiatives visant à favoriser l’accès au sport, valoriser les parcours inspirants et encourager une participation plus large de chacun à la vie sportive et citoyenne.”.

STAR Assurances va relayer l’actualité des athlètes et du programme Road to the Star à travers les plateformes numériques de la marque et ce, dans une optique de transparence et de partage avec sa communauté ainsi que tous les Tunisiens qui s’intéressent aux exploits de nos champions.

A l’honneur de nos fiertés tunisiennes, un “Hall of Fame” sera créé au siège de la compagnie afin d’immortaliser leurs exploits lors des grandes compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques, en attendant les J.O. Los Angeles 2028.

Le sport ainsi est placé au cœur de l’engagement de STAR Assurances dans le cadre de cette initiative prometteuse en faveur de l’inclusion et de l’égalité des chances.

Tekiano