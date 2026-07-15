Festival de Sfax 2026 : Saber Rebai, Cheb Mami, Wael Jassar… 19 spectacles au programme

Le Festival International de Sfax revient pour sa 46e édition du 21 juillet au 17 août 2026 au Théâtre de plein air de Sidi Mansour. Au programme 19 spectacles mêlant musique tunisienne, artistes arabes, théâtre, cinéma et une ouverture remarquée sur l’opéra classique.

Cette nouvelle est organisé par l’Association du Festival International de Sfax sous la direction de Ridha Derbal. Elle émet la promesse de faire vibrer la capitale du Sud durant près d’un mois.

La scène musicale national tunisienne est mise en avant dans le cadre de 46ème édition du festival de Sfax. Les amateurs de musique populaire retrouveront plusieurs artistes qui ont marqué l’été dernier, notamment Mortadha Fetiti, Nordo et Kaso.

Le patrimoine musical ne sera pas en reste avec le retour du maestro Morched Boulila, qui présentera une nouvelle version de son spectacle. Les festivaliers pourront également assister au spectacle soufi Ziara de Sami Lajmi, ainsi qu’au concert collectif Kollna Nghannou, reconduit après l’engouement rencontré lors de la précédente édition.

À l’occasion de la Fête de la Femme tunisienne, le 13 août, Amina Fakhet retrouvera le public sfaxien pour une soirée qui s’annonce comme l’un des temps forts du festival.

Concernant les artistes de renommée internationale, le chanteur syrien Al Shami, très apprécié lors de son passage l’an dernier, sera de retour le 3 août en plus de la star algérienne du raï Cheb Mami, le chanteur libanais Wael Jassar ainsi que le chef d’orchestre marocain Amine Boudchar, connu pour ses concerts participatifs où le public devient acteur du spectacle.

L’une des principales nouveautés du festival sera présentée le 31 juillet avec Carmen Dansé, une création chorégraphique du Théâtre de l’Opéra de Tunis, interprétée par le Ballet de l’Opéra de Tunis et mise en scène par le chorégraphe Abou Lagraa.

Le rideau se lève mardi 21 juillet avec la chanteuse tunisienne Nabiha Karaouli, figure incontournable de la chanson tunisienne. La clôture, prévue le 17 août, sera assurée par Saber Rebai, enfant de Sfax et habitué des grandes soirées de clôture du festival. Le chanteur tunisien assurera l’ouverture du festival international de Carthage 2026.

Programme du festival de Sfax 2026 :

Mardi 21 juillet : concert de Nabiha Karaouli

Vendredi 24 juillet : concert de Cheb Mami

Samedi 25 juillet : Film “La9cha M smaa” de Sami Messaoud

Lundi 27 juillet : concert de Wael Jassar

Mercredi 29 juillet : concert de Lotfi Bouchnak

Jeudi 30 juillet : concert de Kaso

Vendredi 31 juillet : Opéra Carmen

Dimanche 02 août : spectacle “Kollna Nghannou”

Lundi 03 août : concert d’Al Shami

Mardi 04 août : Spectacle folklorique “El Mahfel El Jerbi”

Jeudi 06 août : Troupe de Morched Boulila

Vendredi 07 août : concert de Sanfara, Si Lemhaf et Blingos

Samedi 08 août : spectacle Amine Boudchar

Lundi 10 août : concert de Mortadha Ftiti

Mercredi 12 août : spectacle “Ziara” de Sami Lajmi

Jeudi 13 août : concert de Amina Fakhet

Samedi 15 août : one man show “Psy” de l’humoriste Jaafar Guesmi

Dimanche 16 août : concert de Nordo

Lundi 17 août : Clôture de Saber Rebaï

Créé à la fin des années 1970, le Festival International de Sfax est devenu l’un des plus grands événements culturels de Tunisie. Installé au Théâtre de plein air de Sidi Mansour, capable d’accueillir près de 10 000 spectateurs, il contribue chaque été à l’animation culturelle et touristique de la région.

Tekiano