Festival de Sousse 2026 : programme de la 67ème édition du 17 juillet au 15 août

Le théâtre de plein air Sidi Dhaher à Sousse abrite la 67e édition du Festival international de Sousse prévu du 17 juillet au 15 août 2026. Le festival du sahel prévoit 20 prestations artistiques entre concerts, spectacles et théâtre.

Le grand invité étranger est l’Opéra national de Pékin (Chine) qui se produira en spectacle le 12 aout prochain. C’est la seule représentation étrangère de cette édition qui compte 6 one man shows tunisiens.

De grands artistes tunisiens se produiront à Sousse dans le cadre de concerts individuels à l’instar de Saber Rebai, Lotfi Bouchnak et Zied Gharsa. On comptera aussi la présence de Nabiha Karaouili, Abir Nasraoui et Chayma Hilali.

L’inauguration se fera avec l’Orchestre symphonique de Sousse et La Rachidia de Sousse et la clôture se assurée par la Troupe Sombati de musique arabe de Sousse.

Programme du festival de Sousse 2026 :

– Vendredi 17 juillet : Ouverture avec le spectacle Symphonie verte par l’Orchestre symphonique de Sousse et La Rachidia de Sousse,

– Dimanche 19 juillet : one man show Ma Yadhaknish de Yassine Salah,

– Lundi 20 juillet : concert Jawhara (Association Sousse Tghanni),

– Mardi 21 juillet : Concert Odyssée de Rafik Gharbi, avec l’Orchestre symphonique TUNEZ, sous la direction de Fadi Ben Othman,

– Lundi 27 juillet : concert El Khamira, mise en scène de Mourad Bacha,

– Mercredi 29 juillet : Concert de Nabiha Karaouli,

– Jeudi 30 juillet : spectacle Angham Khaleda, sous la direction d’Ahmed Cherfi,

– Vendredi 31 juillet : one man show Tounsi W Noss de Nabil Ben Mesmia,

– Dimanche 2 août : Concert de Zied Gharsa,

– Mardi 4 août : One man Show Baba Noël de Mohamed Saber El Ouestlati,

– Mercredi 5 août : Concert de Chaima Helali,

– Jeudi 6 août : Musique folklorique – El Zarda Terjaa, sous la direction d’Abdelkrim El Basti et Khaled Senoussi,

– Vendredi 7 août : Concert d’Abir Nasraoui,

– Samedi 8 août : spectacle Yalla Sousse Tghanni, sous la direction de Koutaiba Rahali,

– Lundi 10 août : One man Show Bambino de Bassam Hamraoui,

– Mardi 11 août : Concert de Lotfi Bouchnak,

– Mercredi 12 août : Spectacle international – Opéra national de Pékin (Chine),

– Jeudi 13 août : Concert de Saber Rebai,

– Vendredi 14 août : One man Show PSY de Jaafar Guesmi,

– Samedi 15 août : Clôture avec un spectacle de la Troupe Sombati de la musique arabe de Sousse.

La billets sont disponibles pour la vente physique au théâtre de plein air Sidi Dhaher, au théâtre municipal de Sousse ainsi que dans plusieurs établissements partenaires à Sousse et M’saken. Les prix des billets varient entre 15 et 70dt.

Tekiano