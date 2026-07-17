La saison de la Omra pour l’année 1448 de l’hégire est ouverte

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé l’ouverture officielle de la saison de la Omra pour l’année 1448 de l’hégire (2026-2027), à la suite de l’annonce des autorités saoudiennes fixant le lancement de cette nouvelle saison et la publication, le 13 juillet, des directives réglementant son organisation.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le ministère a précisé que cette ouverture intervient conformément aux dispositions arrêtées par les autorités compétentes en Arabie saoudite, qui encadrent les procédures de voyage, d’hébergement et d’organisation des pèlerins tout au long de la saison.

Le département des Affaires religieuses a, par ailleurs, appelé les agences de voyage agréées et les personnes désirant accomplir la Omra à respecter les procédures en vigueur, en insistant sur la nécessité de conclure un contrat de la Omra entre les deux parties.

Ce contrat, dont le modèle est disponible sur le site internet du ministère, constitue un document obligatoire destiné à garantir les droits et les obligations de l’agence de voyages comme du pèlerin, notamment en ce qui concerne les prestations fournies, les conditions de séjour, les modalités de transport, d’hébergement et d’assistance.

Les directives relatives à l’organisation de la saison de l’Omra au titre de l’année 1448 de l’hégire, qui détaillent les conditions, les procédures et les obligations des différents intervenants, sont accessibles sur le site du ministère des affaires religieuses.