Festival Boukornine 2026 : un programme ouvert sur le monde et les nouveaux projets artistiques

La 44e édition du Festival international de Boukornine débute le 26 juillet 2026, avec une soirée d’ouverture animée par la star libanaise Wael Jassar pour se poursuivre jusq’au 16 août 2026 avec une clôture signée Nour Chiba dans la ville de Hammam-Lif.

Les curieux et le public de la banlieue sud pourront découvrir des expériences musicales variées venues de Tunisie mais aussi d’ailleurs, entre Amérique latine, Cuba, Algérie et Palestine, dans une démarche résolument ouverte sur les cultures et les styles musicaux du monde.

Ikbel Hamzaoui, la directrice artistique de la 44ème édition a précisé avoir veillé à un équilibre entre spectacles grand public et propositions musicales alternatives ou émergentes, de manière à diversifier la programmation et à répondre à des goûts variés.

La programmation internationale mise sur des expériences musicales inédites pour le public tunisien, tout en réservant une place importante à la jeune scène tunisienne, avec des artistes comme Nour et Selim Arjoun, Outayel Maaoui ou encore Hamza Bouchnak et Nidhal Yahyaoui.

L’Algérie sera l’invitée d’honneur de cette édition, avec la participation de plusieurs formations musicales, aux côtés de propositions de musique latino-américaine et d’une présence tunisienne diversifiée couvrant différents styles, du malouf à l’art populaire, en passant par le théâtre.

Une participation palestinienne marquante est également annoncée, avec le spectacle du groupe “Wala Marra”, présenté pour la première fois en Tunisie et dont les membres ont exprimé leur fierté de participer au Festival international de Boukornine.

Programme du festival international de Boukornine 2026 du 26 juillet au 16 août:

– Dimanche 26 juillet 2026 : Wael Jassar – Liban

– Lundi 27 juillet 2026 : Outayl Maaoui avec le spectacle “Echo de l’Atlas” – Tunisie

Avec la participation de : Mohamed Ali Chebil, Rawdha Abdallah et Hatem El Ajimi

– Mercredi 29 juillet 2026 : Nour et Selim Arjoun – Tunisie

– Jeudi 30 juillet 2026 : Walid Tounsi – Tunisie

– Samedi 1er août 2026 : Groupe El Bosta – Algérie

– Dimanche 2 août 2026 : Hamza Bouchnak présente le projet Or-Kes-Tra de Tunisie

Avec la participation de Mahmoud Saidi et Issam Abbassi

– Lundi 3 août 2026 : : Sofiane Zayedi : spectacle “Tarik El Malouf” – Tunisie avec la participation de : Abbes Rguii – Algérie et Radhouane Chabek – Libye

– Mardi 4 août 2026 : (deux spectacles) 1er spectacle : Somos Nai – Cuba et 2e spectacle : Raoul Paz – Cuba

– Mercredi 5 août 2026 : (deux spectacles) : 1er spectacle : Ysnara – Algérie et 2e spectacle : Sultan Gnawa – Algérie

– Jeudi 6 août 2026 : Pièce de théâtre “Ikama Chahira” d’Abdelaziz Mahrezi – Tunisie

– Samedi 8 août 2026 : (deux spectacles) 1er spectacle : Mono Blanco – Mexique et 2e spectacle : Troupe nationale tunisienne des arts populaires – Tunisie

– Dimanche 9 août 2026 : Amine Babylone – Algérie

– Lundi 10 août 2026 : (deux spectacles) 1er spectacle : Duo Wala Marra – Palestine et 2e spectacle : Gorbi de Nidhal Yahyaoui – Tunisie

– Mardi 11 août 2026 : Pièce de théâtre “Les Fugueuses” de Wafa Taboubi – Tunisie

– Mercredi 12 août 2026 : Spectacle “Catharsis” de l’artiste Abderrahmane Ayadi – Tunisie

Avec la participation de : Adnane Chouachi – Tunisie et Makadi Nahas – Jordanie

– Jeudi 13 août 2026 : (soirée de clôture) : Spectacle “Rgouba” de Nour Chiba – Tunisie

La musicologue Ikbel Hamzaoui a par ailleurs souligné que les prix des billets ont été fixés pour rester accessibles à toutes les catégories de spectateurs, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir de nouvelles expériences musicales et de nouveaux univers artistiques.

Cette approche s’inscrit dans la philosophie même du Festival de Boukornine conçu comme un espace de découverte et d’ouverture à la différence et à la diversité musicale, aussi bien maghrébine que mondiale, cet identité qui en a fait, au fil des années, l’un des rendez-vous phares de l’été culturel tunisien.

La directrice a affirmé sur les ondes de plusieurs radios privées et publiques que la diversité de la programmation reflète la volonté de la direction du festival d’enrichir son riche héritage et de proposer une édition d’exception, alliant qualité, ouverture artistique et diversité musicale, à la hauteur des attentes du public.

Tous les spectacles se déroulent au théâtre plein air de la ville Hammam-Lif et toutes les soirées débutent à 22H.

Sara Tanit