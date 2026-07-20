Genesis débarque en Tunisie en partenariat avec Alpha Hyundai Motor : le luxe automobile coréen est là

La scène automobile tunisienne s’apprête à accueillir un nouveau venu, et pas des moindres. Genesis fait son entrée en Tunisie en scellant un partenariat stratégique avec Alpha Hyundai Motor, ouvrant la porte du marché tunisien à la marque premium coréenne.

Genesis, la griffe haut de gamme du groupe Hyundai, a officialisé le 17 juillet 2026 son entrée sur le marché tunisien en signant un accord de distribution avec Alpha Hyundai Motor. Cette annonce, faite depuis Tunis le lendemain de la signature, place la Tunisie sur la carte de l’expansion de la marque dans la région Moyen-Orient et Afrique, une zone où Genesis multiplie les implantations depuis plusieurs années.

Concrètement, Alpha Hyundai Motor devient l’unique représentant officiel de Genesis dans le pays, avec pour mission de faire découvrir aux automobilistes tunisiens un univers jusque-là réservé à d’autres marchés de la région.

Le lancement commercial est programmé pour le troisième trimestre 2026, ce qui laisse aux deux partenaires quelques mois pour peaufiner leur dispositif avant l’ouverture au grand public.

Derrière cette opération se cache une philosophie bien précise, empruntée à la culture coréenne : le concept de « Son-nim », que l’on pourrait traduire par « invité d’honneur ». Une notion qui, selon les dirigeants de la marque, doit irriguer toute l’expérience proposée aux futurs clients tunisiens, du premier contact en showroom jusqu’au service après-vente.

Un showroom Genesis dédié à Tunis et une gamme centrée sur l’électrification

Sur le plan pratique, Alpha Hyundai Motor prévoit l’ouverture d’un espace entièrement consacré à Genesis dans la capitale. Ce showroom accueillera dans un premier temps quatre modèles : la berline Electrified G80, le SUV compact Electrified GV70, ainsi que le GV80 et sa déclinaison coupé.

Un choix qui traduit assez clairement l’orientation prise par la marque, résolument tournée vers l’électrification, tout en conservant les codes du luxe traditionnel que sont le cuir, les matériaux nobles et les technologies embarquées de pointe.

D’autres modèles viendront progressivement compléter cette offre initiale, à mesure que le réseau se déploiera sur le territoire. Du côté des dirigeants, le ton est à l’enthousiasme mesuré.

Omar Al Zubaidi, à la tête de Genesis pour la région Moyen-Orient et Afrique, y voit une étape logique dans la progression de la marque, tandis que Mehdi Mahjoub, dirigeant d’Alpha Hyundai Motor, évoque la volonté de fixer de nouveaux repères dans le segment automobile premium tunisien.

Au-delà des chiffres et des modèles, c’est bien l’expérience client qui est mise en avant : conseil personnalisé, accompagnement individualisé et, à terme, organisation d’événements réservés aux propriétaires de véhicules Genesis.

La diplomatie sud-coréenne salue un signal fort pour les échanges bilatéraux

La portée de cet accord dépasse toutefois le seul cadre commercial. Présent à la cérémonie de signature du 17 juillet à l’hôtel Mövenpick du Lac, l’ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Lee Tae-won, a profité de l’occasion pour rappeler à quel point la Tunisie compte désormais parmi les marchés stratégiques pour les opérateurs économiques sud-coréens.

Selon lui, la compétitivité de l’industrie tunisienne des composants automobiles attire de plus en plus l’attention des équipementiers coréens, plusieurs d’entre eux étudiant sérieusement des projets d’investissement et de partenariat sur place.

Le diplomate a par ailleurs tenu à saluer le rôle d’Alpha Hyundai Motor, membre actif de la chambre de commerce tuniso-coréenne, dans le rapprochement des entreprises des deux pays et dans le repérage de nouvelles pistes de coopération.

D’après lui, cette dynamique a déjà porté ses fruits cette année, avec l’ouverture de discussions destinées à poser les bases de partenariats d’investissement durables dans les mois à venir.

Lee Tae-won s’est également attardé sur un volet moins attendu du dossier : l’engagement environnemental d’Alpha Hyundai Motor, qui a lancé dès 2023 un programme de reboisement prévoyant la plantation d’un arbre pour chaque véhicule vendu en Tunisie.

Une initiative que l’ambassadeur présente comme une contribution tangible à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre l’érosion des sols et à l’atténuation du changement climatique.

Il a enfin exprimé sa conviction que le lancement de Genesis viendra consolider la présence de Hyundai sur le marché tunisien, tout en donnant un nouvel élan à la coopération industrielle et commerciale entre Séoul et Tunis, adressant au passage ses félicitations à l’ensemble des parties ayant permis d’aboutir à cet accord.

Un pari sur le potentiel du segment premium en Tunisie

Ce partenariat n’est donc pas qu’une simple opération commerciale : il traduit un pari partagé, à la fois industriel et diplomatique, sur la capacité du marché tunisien à absorber une offre automobile résolument haut de gamme, tout en servant de vitrine à une relation bilatérale en plein essor.

Les deux entreprises misent sur une relation de long terme, construite autour de la confiance et d’un service après-vente à la hauteur des standards internationaux de la marque. Reste maintenant à observer comment le public tunisien, historiquement plus habitué aux marques généralistes, réagira à cette proposition premium venue de Corée du Sud.

L’accueil réservé aux premières livraisons, prévues pour la fin de l’année, donnera un premier indice sérieux sur la pertinence de ce pari. Une chose est sûre : entre nouveaux showrooms, nouvelles technologies, engagement écologique affiché et intérêt diplomatique renouvelé, le segment du luxe automobile en Tunisie s’apprête à vivre une rentrée particulièrement animée.

A propos de Genesis Middle East & Africa

Marque coréenne centrée sur le design, Genesis propose une gamme de modèles incarnant sa philosophie « Athletic Elegance », comprenant les berlines G70, G80 et G90, ainsi que les SUV GV70, GV80 et GV80 Coupé. Genesis accélère également sa transition vers l’électrification avec les modèles Electrified G80, Electrified GV70 et GV60, alliant mobilité durable, performances premium, technologies de pointe et savoir-faire exceptionnel.

Présente à travers un réseau de distributeurs au Moyen-Orient et en Afrique, Genesis poursuit son expansion grâce à des showrooms dédiés et des expériences clients inspirées de l’hospitalité coréenne, de l’innovation et du luxe moderne.

Pour plus d’informations sur Genesis et sa nouvelle définition du luxe, rendez-vous sur www.genesis.com.

À propos d’Alpha Hyundai Motor

Alpha Hyundai Motor est le distributeur officiel des véhicules de luxe Genesis en Tunisie. Engagée à offrir une expérience de mobilité premium, l’entreprise propose une gamme de berlines et de SUV de luxe associant technologies innovantes, design sophistiqué, performances exceptionnelles et service client de classe mondiale.

La gamme Genesis commercialisée en Tunisie comprend les modèles G70, G80, G90, GV70, GV80 et GV80 Coupé, offrant une combinaison raffinée de luxe, de sécurité, d’innovation et de plaisir de conduite.

Grâce à son showroom Genesis dédié et à son engagement envers un service après-vente d’excellence, Alpha Hyundai Motor ambitionne d’établir de nouveaux standards sur le marché automobile premium en Tunisie et d’offrir une expérience de propriété véritablement distinctive.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.genesis.com/tn.

Tekiano