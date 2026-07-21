Film The Hallow Man (هلع) de Kamel Laaridhi sélectionné à la Mostra de Venise 2026

Le film The Hallow Man (هلع), premier long métrage du réalisateur Kamel Laaridhi, a été sélectionné en compétition officielle de la 41ᵉ Semaine Internationale de la Critique (Settimana Internazionale della Critica), section parallèle de la 83ᵉ Mostra de Venise, l’un des plus prestigieux festivals de cinéma au monde.

Cette sélection représente une étape majeure pour le cinéma tunisien et met en lumière la vitalité d’une nouvelle génération de réalisateurs. Le film sera présenté en première mondiale le 9 septembre 2026 à Venise, devant les professionnels de l’industrie cinématographique, les critiques et le public international.

Chaque année, la Semaine Internationale de la Critique met à l’honneur les premiers longs métrages de cinéastes prometteurs venus des quatre coins du monde. Pour cette 41ᵉ édition, seuls sept films ont été retenus en compétition officielle, faisant de la sélection de The Hallow Man une reconnaissance particulièrement prestigieuse. Cette distinction témoigne de la qualité artistique du film de Kamel Laaridhi.

La Tunisie sera également à l’honneur grâce à la réalisatrice Kaouther Ben Hania, qui a été choisie pour siéger au Jury international de la Compétition officielle de la 83ᵉ Mostra de Venise.

Le jury sera présidé par la réalisatrice américaine Maggie Gyllenhaal et réunira plusieurs grandes figures du cinéma mondial chargées de décerner le prestigieux Lion d’Or ainsi que les principales récompenses du festival.

Cette nomination constitue une nouvelle reconnaissance internationale pour Kaouther Ben Hania, dont les œuvres continuent de connaître un important succès auprès du public et de la critique.

De plus, le projet de long métrage Balaa (Plague) du réalisateur Youssef Chebbi a été retenu au sein du programme Final Cut in Venice.

Cette initiative accompagne chaque année des films africains et arabes en phase de postproduction afin de faciliter leur finalisation et leur diffusion sur la scène internationale. Elle constitue un véritable tremplin pour les œuvres en développement et favorise leur accès aux marchés et festivals internationaux.

Avec la sélection de The Hallow Man, la présence de Kaouther Ben Hania au sein du jury officiel et la participation du projet Balaa (Plague) à Final Cut in Venice, la Tunisie signe une présence remarquée à la 83ᵉ Mostra de Venise.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) a salué ces distinctions en adressant ses félicitations au réalisateur Kamel Laaridhi ainsi qu’à toute l’équipe de The Hallow Man, leur souhaitant un plein succès lors de cette prestigieuse manifestation cinématographique.

Tekiano