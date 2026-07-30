Festival Cinétoile de retour pour des projections gratuites à Nabeul et Hammamet à la belle étoile

Le festival Cinétoile, l’événement qui propose des projections gratuites de courts-métrages sous les étoiles, est de retour pour une 9ème édition toujours à Nabeul et Hammamet du 01 au 06 aout 2026.

L’affiche officielle de la 9ᵉ édition du Festival International du Court Métrage Cinétoile, signée Shawki Bouke, a été révélée mettant en avant une barque qui se présente comme une véritable salle de cinéma flottante.

Au centre de la composition, un jeune cinéaste repose paisiblement, entouré des outils de la création, caméra, projecteur, bobine, clap et lumière, comme si chaque objet devenait le témoin d’un voyage cinématographique.

Les mouettes, élément faisant partie de l’identité du festival, sont suspendues entre ciel et mer, évoquent la liberté, le mouvement et les histoires qui traversent les frontières, tandis que la mer devient une métaphore de l’horizon infini du cinéma.

Le chiffre 9, imposant et central, symbolise une nouvelle étape dans l’histoire du festival : celle de la maturité, de la continuité et du renouvellement. Les nuances de bleu dialoguent avec les tons sableux pour rappeler la rencontre entre Nabeul et Hammamet, deux villes ouvertes sur la Méditerranée où le cinéma investit les espaces publics.

La soirée d’ouverture se fera à Hammamet avec le spectacle ‘Sa Jeunesse’ un hommage aux grandes voix qui ont marqué l’histoire de la musique à l’instar de Charles Aznavour, Jacques Brel, Dalida, Fairouz et Oum Kalthoum, présenté par Med Omrane, Jihen Mdighri et Mahmoud Ayed.

La soirée se poursuivra avec la projection de la première sélection officielle de courts métrages internationaux, réunissant des œuvres venues de Tunisie, du Brésil, de France, de Syrie, de Hong Kong et de Hongrie.

Cette année le festival a scellé un son partenariat avec l’Alexandria Short Film Festival (Égypte) en lui consacrant une Carte Blanche au sein de sa programmation.

Cette programmation spéciale met à l’honneur une sélection de courts métrages reflétant la richesse, la diversité et la créativité du cinéma égyptien contemporain.

Les projections auront lieu au Fort Archéologique de Hammamet et à la plage Sidi Mahersi de Nabeul. L’accès à toutes les activités et projections de Cinétoile 2026 est gratuit sur inscription en ligne obligatoire afin de réserver votre place et de garantir votre accès à la séance.

Le programme Cinétoile 2026 du 01 au 06 aout est accessible sur le page Facebook du festival : https://www.facebook.com/cinetoile.fest

Cinétoile est un festival créé en 2017 offrant une brochette de films et d’activités variées autour du cinéma. Organisé par l’association Med act avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et de plusieurs partenaires et institution, le festival rassemble chaque année cinéphile, réalisateurs, producteurs et critiques du monde entier, créant ainsi un espace de rencontre et d’échange autour du cinéma, sous les étoiles.

Tekiano