Success Story TN : Sawsan Kazdallah, 28 ans, Conseillère municipale de Kébili

Ces jeunes tunisiens ont décidé de prendre leur avenir en main, de lancer leur projet, poursuivre un parcours atypique ou tout simplement suivre leurs passions. Tekiano partage avec vous, plusieurs success stories de jeunes tunisiens qui ont réalisé leurs potentiels et concrétisé leurs projets tout en bénéficiant du coup de pouce de l’Union européenne, par son action de terrain dans toutes les régions de Tunisie.

Découvrez l’histoire de Sawsan Kazdallah: Sawsen est une jeune dentiste tunisienne âgée de 28 ans, originaire de Kébili ou elle travaille aussi en tant que conseillère municipale de sa ville. Sawsen s’engage en faveur des habitants du sud tunisien particulièrement les femmes de sa région.

Parcours de Sawsan Kazdallah:

L’engagement, c’est une seconde nature pour Sawsan, élue municipale de la ville de Souk Lahad, commune d’environ 19 000 habitants. Pendant ses études à la faculté dentaire de Monastir, elle faisait partie d’une association d’étudiants en médecine et organisait des campagnes de dépistage et de sensibilisation.

Après avoir décroché son diplôme en 2016, cette dynamique jeune fille s’installe dans sa région natale de Kébili en bordure du Chott El Jerid, immense étendue salée qui va jusqu’à Tozeur.

Peu de temps après elle accepte d’être en deuxième position sur une liste indépendante en vue des élections municipales de 2018, « pour faire barrage aux grands partis qui avaient présenté des candidats qui n’étaient pas de la région ».

Dans le même temps, avec sa petite association locale, elle participe au projet PARFAIT cofinancé par l’UE visant à améliorer la participation des femmes à la gouvernance locale. Grâce à cet appui, l’association a renforcé son action pour faire prendre davantage conscience aux femmes rurales de l’importance de leur implication dans la vie publique.

« En plus de lutter contre l’analphabétisme, nous voulons maintenant permettre à ces femmes de maîtriser les outils numériques », explique la jeune dentiste. D’ailleurs, « nous en accompagnons un certain nombre dans leurs projets de professionnalisation et la création de leurs micro-entreprises ».

Concernant le Projet PARFAIT

Le projet PARFAIT est un projet de deux ans, qui s’étend d’octobre 2017 à octobre 2019, cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Moussawat d’égalité entre les hommes et les femmes du Ministère tunisien de la Femme de la Famille et de l’Enfance.

Il est mené par ALDA – L’Association Européenne pour la Démocratie Locale et ses partenaires, La Coalition pour les Femmes de Tunisie et EPD – the European Partnership for Democracy.

Le projet PARFAIT vise à améliorer la participation des femmes à la gouvernance locale en Tunisie, en donnant aux femmes et aux groupes de femmes les moyens de s’insérer pleinement dans la vie publique, en tant qu’électrices et candidates mais aussi dans leur rôle de citoyennes informées, engagées et impliquées pour que le système de décentralisation local soit un succès pour l’ensemble de la population. Le projet vise spécifiquement les gouvernorats du Grand Tunis, Kairouan, Jendouba, Gafsa, Kebili et Mahdia.

