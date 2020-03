Hend Sabry égérie de Samsung Tunisie en marge du lancement du nouveau S20 et Samsung Blues Festival 

L’actrice Tunisienne Hend Sabry est désormais l’égérie et ambassadrice de Samsung Tunisie. La marque sud-coréenne a annoncé cette nouvelle en marge du lancement de son nouveau Smartphone Galaxy S20 aux caractéristiques impressionnantes mais aussi parallèlement à l’inauguration de la 2ème édition du Samsung Blues Festival qui se déroule au palais Ennejma Ezzehra à Sidi Bou Said.

Hend Sabry s’associe pour la 1ère fois à une marque en Tunisie

Particulièrement élégante, Hend Sabry est venue spécialement d’Egypte et a déclaré sa fierté de s’associer pour la première fois à une marque en Tunisie, d’autant plus que Samsung Tunisie donne beaucoup pour le partenariat public-privé en Tunisie et travaille souvent sur le terrain avec le ministère de l’éducation nationale tunisien et le ministère de la santé.

J’ai toujours voulu m’associer avec une marque qui fait autre chose que vendre, déclare Hend Sabry qui a déploré par la même occasion le malheureux attentat terroriste survenu au Lac 2 qui a pris la vie du valeureux lieutenant Taoufik Missaoui … Ils ont choisi la mort et la peur, On a choisi de vivre et célébrer la vie pour toujours, de rester debout, a-t-elle ajouté.

Lancement des 3 nouveaux smartphones de Samsung GALAXY S20, S20+ ET S20 ULTRA

Sami Belhadj, le country manager chez Samsung Tunisie a présenté les caractéristiques du Galaxy S20, le nouveau smartphone de Samsung qui offre un tout nouveau système d’appareil photo basé sur l’intelligence artificielle afin de ne jamais compromettre la qualité de vos images et saisir le meilleur de chaque moment.

Muni d’un capteur de 64MP, les S20 et S20+ offrent une qualité d’image riche même dans des situations de faible luminosité. Quant au S20 Ultra, il va encore plus loin avec le capteur 108MP pour fournir des images avec plus de clarté même dans des environnements très peu éclairés.

La série Galaxy S20 dispose des technologies premium connues et attendues par les utilisateurs. Cette série est équipée de One UI, l’interface utilisateurs la plus simple et la plus intuitive de Samsung jusqu’à présent.

Conjugué à un processeur rapide, affichant jusqu’à 12 Go de DDR5 RAM, au système audio d’AKG et au Game Booster, le Galaxy S20 présente une toute nouvelle dimension du gaming mobile où les jeux sont plus fluides.

Lucky Petterson met le feu à l’inauguration du Samsung Blues Festival

Le grand Lucky Petterson a pris par la suite la relève pour inauguré la deuxième édition du Samsung Blues Festival l’événement rassemblant des stars dans les musiques Jazz & Blues qui investiront la palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said du 6 au 10 mars 2020.

Habitué de la Tunisie, l’artiste Lucky Petterson a signé des concerts mémorables dans le pays notamment dans le cadre de Jazz à Carthage ou le Festival international de Hammamet. Les fans étaient nombreux à venir applaudir le show man qui oscille facilement entre le clavier et la guitare et qui n’a pas hésité à s’approcher de son public comme à son habitude et à faire danser les présents lui et son groupe.

La clôture du Samsung Blues Festival se fera avec le talentueux Bluesman américain Mighty MO Rodgers, une autre grosse pointure du blues originaire de l’Indiana aux USA qui se définit comme un véritable “Soldat du Blues” porteur d’un blues contemporain et engagé, explorant la musique afro-américaine dans toutes ses dimensions à la façon de son idole Ray Charles…

Sara Tanit

