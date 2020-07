JCI TOYP 2020 : Wassim Dhaouadi dans la liste des 10 jeunes les plus remarquables au monde

Le programme “JCI Ten Outstanding Young Persons of the World” ou “JCI Dix jeunes exceptionnels du monde” (JCI TOYP) a dévoilé la liste des 10 jeunes les plus remarquables de l’année 2020 ayant moins de 40 ans. Le Tunisien Wassim Dhaouadi figure parmi les Lauréats du JCI TOYP 2020.

Ces jeunes du monde incarnent l’esprit de la Mission JCI et ont effectué des réalisations extraordinaires en matière de développement individuel, d’affaires et d’entrepreneuriat, d’action communautaire et de coopération internationale.

Rappelons que l’étudiant tunisien Wassim Dhaouadi a été salué dans son université, l’Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne pour avoir résolu une énigme scientifique vieille de cent ans.

JCI Insat annonce fièrement cet exploit en précisant que 40% des voix des internautes sont allées en faveur du candidat tunisien. La JCI Tunisie n’avait pas été sélectionnée pour ce programme depuis 1983:

Les membres du JCI et les amis du monde entier ont voté en ligne pour sélectionner les lauréats JCI TOYP 2020. Après avoir accumulé un record de 77 206 votes et concertation du jury qui a examiné les profils des 20 meilleurs finalistes, dix jeunes citoyens actifs ont été sélectionnés pour recevoir cet honneur pour leur service exceptionnel, créativité et changement positif qu’ils ont créé.

La JCI invite les internautes à découvrir les histoires de ces 10 jeunes exceptionnels du monde :

Les dix lauréats du JCI seront honorés lors de la Cérémonie de remise des prix JCI 2020 qui se déroulera en marge du Congrès mondial JCI 2020 en novembre.

