Le film Tunisien “Un fils” de Mehdi Barsaoui sur Netflix dès le 24 décembre

Le film tunisien multi-primé UN FILS ou بيك نعيش débarque sur Netflix à partir du 24 décembre 2020, affirme fièrement son réalisateur Mehdi Barsaoui. Il s’agit là d’un nouveau film tunisien récemment réalisé qui sera diffusé sur la plateforme de streaming payante Netflix après La belle et la meute de Kaouther ben Hnia et Noura Rêve de Hend Boujemaa mais aussi Dachra de Abdelhamid Bouchnak ou The Last Of Us de Ala Eddine Slim.

Le film “Un fils” est l’histoire d’une famille ordinaire aisée qui coule des heures heureuses mais dont la vie bascule en une seconde, au cours d’une virée dans le sud tunisien…Se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment, un drame survient et chamboule la vie du petit Aziz et de ses deux parents.

Bande annonce du film Un fils :

Par ailleurs, le film UN FILS بيك نعيش est nommée par la prestigieuse Académie des Lumières, l’équivalent français des Golden Globes dans 3 catégories:

– meilleure coproduction internationale

– meilleur acteur pour Sami Bouaajila

– meilleure révélation féminine pour Najla Ben Abdallah.

L’actrice tunisienne Najla Ben Abdallah figure également dans la liste des sélectionnées pour la meilleure révélation féminine de l’académie des César pour son rôle de Meriem.

