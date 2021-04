La prochaine mission habitée vers la Lune se fera dans un vaisseau de chez SpaceX, c’est ce que l’agence spatiale Nasa a déclaré dans la soirée du vendredi 16 avril 2021. La Nasa choisi l’entreprise SpaceX du milliardaire et l’homme le plus riche au monde, Elon Musk pour envoyer ses astronautes sur la Lune, une première depuis 1972!

En effet, l’Homme a posé le pied sur la Lune pour la dernière fois en 1972, avec le programme Apollo. La Nasa veut y retourner et établir une présence durable avec une station spatiale lunaire, afin de tester de nouvelles technologies qui ouvriront la voie à une mission avec équipage vers Mars.

«Aujourd’hui, je suis très enthousiaste, et nous sommes tous très enthousiastes d’annoncer que nous avons attribué à SpaceX le développement de notre système d’alunissage», a déclaré Lisa Watson-Morgan, responsable de ce programme à la Nasa qui a signé un contrat de 2,9 milliards de dollars concernant le prototype de vaisseau spatial Starship, qui est testé dans un site de SpaceX au Texas.

SpaceX a présenté son vaisseau spatial réutilisable Starship, conçu pour transporter des équipages nombreux et des cargaisons importantes pour de longs voyages dans l’espace, et qui peut atterrir debout. Des prototypes de la fusée sont actuellement à l’essai dans le Texas, mais les quatre tentatives de vols se sont pour l’instant toutes conclues par des explosions.

SpaceX a devancé Dynetics et la société Blue Origin, de Jeff Bezos, et devient le seul fournisseur du système, une rupture par rapport au passé, car la Nasa choisissait souvent plusieurs entreprises en cas d’échec de l’une d’entre elles.

NASA has selected Starship to land the first astronauts on the lunar surface since the Apollo program! We are humbled to help @NASAArtemis usher in a new era of human space exploration → https://t.co/Qcuop33Ryz pic.twitter.com/GN9Tcfqlfp

— SpaceX (@SpaceX) April 16, 2021