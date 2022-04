Ramadan 2022 : Les feuilletons tunisiens les plus attendus (chaines et Bandes-annonces)

Les chaines de télévision tunisiennes et du monde arabe rivalisent pour proposer leurs meilleurs feuilletons et programmes spéciaux durant le mois saint. En ce ramadan 2022, des suites et des nouvelles productions sont attendus à la télévision tunisienne.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit, les feuilletons tunisiens les plus attendus en ce ramadan 2022 et leurs bandes annonces respectives.

Sur la Watania 1, les Téléspectateurs pourront suivre la deuxième saison du feuilleton “Harga” de Lassâad Weslati. Le tournage de ce feuilleton qui traite de l’immigration clandestine a été fait en grande partie en Italie. Bande annonce du feuilleton Harga 2:

La série Kan Ya Makanech revient aussi pour une deuxième saison avec de nouveaux personnages. Cette série télévisée satirique tunisienne réalisée par Abdelhamid Bouchnak et écrite avec Aziz Jebali et Hatem Belhaj est gorgé de références médiévales et historiques et tout en faisant des clins d’oeils à l’actualité du moment. Bande-annonce de Kan Ya Makanech qui sera diffusé juste après la rupture du jeûne:

Sur El Hiwar Ettounsi , le producteur et réalisateur Sami Fehi revient avec un nouveau feuilleton dramatique intitulé “Baraâ”. Ce feuilleton sera disponible sur la nouvelle plateforme streaming SamiFehri.tn qui sera lancé dès le début du ramadan 2022. Un autre feuilleton phare d’El Hiwar Ettounsi, Foundou 2, la suite de feuilleton Foundou réalisée par Saoussen Jemni sera diffusé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sami Fehri (@sami.fehri1)

Sur Attessiâa, un nouveau feuilleton ‘AL Balass’ réalisé par Zied Litaiem avec Seif Omrane sera proposé sur le petit écran et il sera aussi disponible via compte youtube de la chaine.

La série policière, 13 Rue Garibaldi est aussi de retour. C’est une série policière tunisienne sur fond de meurtre non résolu, doublée d’un jeu participatif par vote, afin de déterminer l’identité du coupable. Une première en Tunisie.

Sur Telvsa TV, c’est une série de science fiction post-apocalyptique titrée “Sars-30 apocaliptique” qui sera proposé, elle est réalisé par Ayoub Sayhi. Cette série ou se mélangent scènes de chaos, violence et zombies n’est pas destinée au grand public ..

I.D.

Lire aussi :

Ramadan 2022 : Les feuilletons “Harga” et “Kan Ya Makanech ” en streaming sur Watchnow

Ramadan 2022: Sami Fehri lance sa plateforme Streaming ou passera le feuilleton ‘Baraâ’