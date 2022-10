Le Tunisien Amir Fehri reçoit le prix JCI TOYP 2022 récompensant les 10 jeunes les plus influents

Le Tunisien Amir Fehri reçoit le prix JCI TOYP 2022 récompensant les jeunes les plus influents au monde. Amir Fehri figure ainsi parmi 10 jeunes exceptionnels ayant effectué des réalisations extraordinaires en matière de développement individuel, d’affaires et d’entrepreneuriat, d’action communautaire et de coopération internationale en 2022.

Ces actions reflétant l’esprit de JCI sont récompensées par le prestigieux prix de la Jeune Chambre Internationale ” Ten Outstanding Young Persons of the World” ou JCI TOYP.

Ce programme qui honore 10 jeunes exceptionnels à travers le monde chaque année, a été décerné suite à un vote ayant réuni des centaines et dizaines de milliers de personnes à travers la planète et passage devant un jury composé de nombreuses personnalités publiques, artistes et officiels ainsi que du président de la Jeune Chambre Internationale JCI.

Amir Fehri qui poursuit ses études de médecine en France, devient à 19 ans parmi les plus jeunes récipiendaires de l’histoire du prix TOYP qui a déjà été décerné par le passé à des grandes personnalités à l’instar du Président des États-Unis d’Amérique John Fitzgerald Kennedy, Jackie Chan ou encore Elvis Presley.

Il est à noter que le jeune prodige tunisien de la littérature Amir Fehri, plus jeune ambassadeur du monde, étudiant en médecine, nominé au Prix Nobel de la Littérature à partir de l’âge de 16 ans, a également été reçu récemment par le Président de la République de Malte Dr. George Vella et la Présidente de la République du Kosovo Vjosa Osmani à l’occasion de la sortie de son sixième livre “Journal d’un Jeune Ambassadeur”.

Le prix de la JCI TOYP a été decerné en 2020 à un autre jeunes Tunisien, Wassim Dhaouadi qui a été salué dans son université, l’Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne pour avoir résolu une énigme scientifique vieille de cent ans.

La liste des 10 jeunes les ” Ten Outstanding Young Persons of the World” ou JCI TOYP de l’année 2022 figure sur le site toyp.jci.cc .

Tekiano

