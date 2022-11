Donald Trump : Twitter, c’est fini !

L’ancien président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, ne veut pas réintégrer la plateforme qui l’avait précédemment exclu, même si son nouveau propriétaire débloque son compte.

C’est en 2021 que les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et Instagram ont exclu le milliardaire de leurs plateformes, et c’est en janvier 2021 que Twitter a définitivement banni le compte personnel de Trump « en raison du risque de nouvelles incitations à la violence ».

Par cette série d’exclusions, Trump se trouve écarté de toute plateforme où il peut se faire entendre, ce qui l’a incité à créer sa propre plateforme de réseau social baptisé « Truth Social » fin février 2021 afin de pouvoir résister à la «tyrannie des géants des technologies» qui «ont utilisé leur pouvoir unilatéral pour faire taire les voix dissidentes en Amérique».

D’après le Washington Post, le 45éme président des Etats-Unis n’a pas l’intention de retourner sur Twitter même si Musk débloquerait son compte parce qu’il veut soutenir sa propre plateforme.

Dès le rachat de Twitter par Elon Musk, beaucoup de républicains -qui ont aussi des comptes bannis sur Twitter- ont rêvé d’un retour pour eux et pour Trump sur la plateforme de l’oiseau bleu, puisque Musk a réactivé quelques comptes bannis en soulignant qu’ils ont été exclus auparavant pour « des raisons anodines et douteuses ». C’est le cas entre autres de la républicaine Marjorie Taylor Greene qui a restauré son compte et qui soutient Musk dans sa décision de rendre Twitter payant.

Prepare for blue check mark full scale meltdown after @elonmusk seals the deal and I should get my personal Twitter account restored. pic.twitter.com/MKBQvHCoAH

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) April 25, 2022