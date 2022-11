Google Doodle rend hommage à Hamed Gohar le scientifique égyptien qui a consacré sa vie à la mer

Le Google Doodle rend hommage à Hamed Abdel Fattah Gohar , le scientifique égyptien qui a consacré toute sa vie à la mer à l’occasion de son 115ème anniversaire. Le professeur Hamed Goher était un océanographe, scientifique et présentateur de télévision égyptien.

Hamed Gohar (1907-1992) est considéré comme le père fondateur de l’océanographie en Égypte et dans le monde arabe, Il est apparu pendant plus de 18 ans dans son émission ‘Le monde des mers’ qui a éduqué les générations des années 80 et 90.

Nous vous proposons de découvrir un épisode sur le requin bleu de son émission Le monde de la mer :

Gohar a apporté plusieurs contributions à la biologie marine égyptienne et arabe. Il a travaillé avec l’Académie de la langue arabe pour créer des dictionnaires scientifiques en arabe. Il a également été conseiller du Secrétaire général des Nations Unies et a aidé à organiser la première Convention de Genève sur le droit de la mer.

I.D.

Des Doodles dédiés à des personnages arabes célèbres:

Google Doodle rend hommage à l’historien égyptien Mostafa El Abbadi

Google Doodle rend hommage à Tawhida Ben Cheikh, pionnière des femmes médecins arabes

L’acteur égyptien Nour El-Sherif à l’honneur dans un Google Doodle

Google Doodle rend hommage au poète soudanais Muhammad Al Fayturi