Google Doodle rend hommage à l’acteur koweïtien Abdulhussain Abdulredha

Google Doodle rend hommage à Abdulhussain Abdulredha l’acteur, chanteur et dramaturge koweïtien qui a marqué son pays et le monde arabe. Google célèbre le 83ème anniversaire de l’acteur emblématique du koweït décédé en aout 2017.

Au cours de ses cinquante ans de carrière, Abdulhussain Abdulredha a joué et produit plus de 30 pièces de théâtre et séries télévisées. Son œuvre a précipité le genre politique et social. Il est l’initiateur en 2006 de Funoon TV la première chaîne de télévision en langue arabe à se spécialiser dans la diffusion de matériel humoristique.

