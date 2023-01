greffe de cœur en Tunisie : Les médecins de l’hôpital la Rabta ont réussi une 21ème transplantation cardiaque

Une nouvelle greffe de cœur en Tunisie a été effectuée avec succès par les médecins de l’hôpital la Rabta de Tunis. Les équipes médicales et paramédicales ont réussi une 21ème transplantation cardiaque samedi 07 janvier 2022 annonce le ministère de la santé dans un communiqué.

Cette greffe de cœur en Tunisie avec succès a été réalisée sous l’assistance du centre national pour la promotion de la transplantation d’organes au service de chirurgie à l’hôpital la Rabta à Tunis.

Le ministère s’est félicité pour ce nouveau succès médical réalisé grâce aux efforts des équipes médicales et paramédicales des services de chirurgie (géré par le docteur Raouf Denguir), d’exploration fonctionnelle et réanimation cardiaque (géré par le docteur Mohamed Sami Mourali) et d’anesthésie et de réanimation (géré par le docteur Adel Ammous).

