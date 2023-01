La startup Tunisienne Galactech , spécialisée dans le domaine du gaming, création de jeux vidéos et Esports, vient d’être achetée par la plateforme de Gaming égyptienne GBarena pour 15 millions de $ , annonce ses créateurs sur leur page Facebook.

Au fur et à mesure que nos perspectives et notre vision grandissent, notre équipe grandit et c’est un honneur de rejoindre GBarena pour révolutionner l’écosystème du jeu dans la région MENA, lit-on sur la page de Galactech.

Belle ascension pour la startup Galactech qui avait bénéficié en 2020 du programme d’accélération au sein de l’Orange Fab Tunisie en tant qu’agrégateur tunisien de contenu à service à valeur ajoutée (VAS) pour les jeux vidéo, VOD, MOD et contenus éditoriaux locaux et internationaux. Depuis, la jeune entreprise fondée par Houcem Maiza a bien tracé son chemin.

Galactech compte plus de 200 000 utilisateurs actifs. Elle a levé 1,5 million de dollars en trois tours auprès de l’OTF, OQAL Angels et du Younsi Family Office en Tunisie. Sa coopération avec GBarena date de 2020 et lui a permis de prendre part à des tournois officiels de grands tournois comme “Call of duty”, “Free Fire” etc.

GBarena est une plateforme d’esports en ligne spécialement conçue pour les egamers afin de les aider à trouver des tournois et des défis mondiaux et pour aider les organisateurs à créer leurs tournois. C’est un outil qui les aide à créer et à gérer leurs tournois de A à Z, et aide les entreprises à atteindre leur public cible par le jeu.

Une autre startup tunisienne a fait sensation récemment car elle a aussi été rachetée par une grande firme internationale. Il s’agit d’Instadeep , leader dans le domaine de l’intelligence artificielle et le Machine Learning, qui a été rachetée par le géant allemand BioNTech.

Tekiano

