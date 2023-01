Donald Trump souhaite revenir sur Facebook

L’ancien président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, qui s’apprête à faire sa deuxième campagne électorale pour la Maison-Blanche, aurait exercé des pressions sur Meta afin de lever les sanctions sur son compte, banni depuis plusieurs années.

Rappelons qu’en janvier 2021, Trump avait été banni des réseaux sociaux (Twitter et Facebook) après avoir incité ses partisans à attaquer et saccager le Congrès.

D’ailleurs, son élimination des réseaux sociaux l’a poussé à créer son propre réseau social: Truth Social.

Toutefois, la plateforme ne dispose que d’environ 2 millions d’utilisateurs quotidiens actifs, ce qui est loin d’être suffisant pour faire entendre sa voix au cours de la prochaine campagne présidentielle.

Afin de réussir sa campagne 2024, Donald Trump aurait écrit à Meta pour lui demander d’accéder à son compte personnel et demander une « réunion pour discuter de sa réintégration rapide sur la plateforme », sachant que Twitter a déjà levé les sanctions sur son compte lors de l’arrivée d’Elon Musk.

L’ancien vice-Premier ministre britannique et président des affaires mondiales de Meta, Clegg, avait souligné que la durée de l’interdiction de Trump sur Facebook et Instagram est de deux ans, mais jusqu’à aujourd’hui on ne sait pas si la compagnie de Mark Zuckerberg accédera à sa demande.