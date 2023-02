Facebook dépasse les 2 milliards d’utilisateurs actifs par jour

Meta, la société américaine de Mark Zuckerberg et l’un des géants du Web, regroupés sous l’acronyme GAFAM (Google, Apple, Amazon, Microsoft et donc Facebook), a publié son rapport annuel, jeudi 2 février 2022, sur les résultats du quatrième trimestre 2023, qui inclut les chiffres les plus récents sur les utilisateurs de Facebook.

La compagnie annonce qu’en date du 31 décembre 2022, le nombre d’utilisateurs actifs de Facebook par jour s’élevait à 2 milliards, ce qui représente une légère hausse par rapport aux 1,98 milliard d’utilisateurs du trimestre précédent et une hausse de 4% sur un an.

« Notre communauté continue de croître et je suis heureux du fort engagement dans l’ensemble de nos applications. Facebook vient de franchir le cap des 2 milliards d’actifs quotidiens », a annoncé le cofondateur et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, en partageant les résultats.

Il est à rappeler qu’en 2017, Facebook a dépassé, pour la première fois, les 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois.

Avec cette réalisation, Meta a certainement dépassé les attentes des analystes vu que 2022 a été une année sombre pour la société mère de Facebook et Instagram, qui n’avait jamais été aussi faible sur le plan financier depuis 2016 et qui a licencié un grand nombre de ses personnels.