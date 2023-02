Cette IA génère gratuitement des images de plats

La startup américaine Lunchbox, spécialisée dans les solutions technologiques pour les restaurateurs, a créé en janvier 2023 une IA baptisée AI Food Generator qui génère des images de plats, et ce à partir d’un texte, pour les restaurateurs ou pour le contenu Instagram des influenceurs.

En effet, grâce à ce nouvel outil, accessible à tout le monde gratuitement, l’entreprise américaine bénéficie d’une énorme visibilité.

D’après un article de Business Insider, depuis sa diffusion le 19 janvier 2023, le générateur de nourriture d’IA a déjà créé plus de 175 millions d’images. Mais il est à souligner que la startup ne sait pas les noms des restaurants qui ont pu utiliser ces photos. De plus, on ne sait pas non plus combien coûte la technologie.

Si vous trouvez que cette IA est assez intéressante et vous souhaitez l’utiliser, il vous suffit d’aller sur le site https://ai.lunchbox.io/ .

Pour utiliser ce site, vous devez uniquement écrire dans la case adéquate le nom de plat que vous voulez voir sur les images. Vous pouvez ainsi indiquer le fond que vous préférez (par exemple, la plage) et le style de la photo. Puis, il suffit de cliquer sur “Generate” pour récupérer votre plat.

Pour sa part, Lunchbox affirme que toutes les images générées sont uniques, puisqu’elles sont créées par une IA.

On remarque déjà durant ces derniers mois l’émergence d’IA génératives, capables de produire du contenu en se basant sur un texte, tel que ChatGPT.