Spotify lance sa « plus grande refonte d’application »

Spotify vient de changer complétement l’écran d’accueil de son application en déployant une refonte majeure qui montre une amélioration de la découverte des musiques, à travers la création des liens plus significatifs entre les artistes et les fans.

Ce changement survient alors que le service a révélé qu’il compte désormais plus de 500 millions d’auditeurs actifs par mois.

L’écran d’accueil de Spotify propose maintenant un flux d’aperçus de musique, d’émissions, de podcasts, de livres audio et d’autres contenus que les utilisateurs peuvent sauvegarder pour les écouter ultérieurement, partager ou explorer, ainsi qu’elle se dote de nouveaux flux vidéo à découvrir dans la section Recherche.

Les sections Musique, Podcasts et audio-book ne seront plus une série de couvertures d’albums et de podcasts empilées les unes à côté des autres, mais elles donneront désormais la possibilité de « faire défiler de manière ciblée » les nouveaux flux où Spotify proposera des clips audio et vidéo à écouter en avant-première.

Cette présentation verticale du flux ressemble beaucoup à celle de TikTok, qui diffuse des aperçus de contenu à côté de vidéos créées par des créateurs qui occupent tout l’écran.

Ainsi, les listes de lecture de Spotify, telles que Discovery Weekly et Rap Caviar, proposeront également des aperçus et des vidéos.