Des géants du web dont Twitter, TikTok, YouTube et 16 autres plateformes seront plus surveillés dès Août 2023. L’UE précise que 19 plateformes subiront un contrôle renforcé et seront placées sous une supervision directe de la Commission européenne..

Ce sont en tout donc 19 plateformes numériques qui relèvent d’une importance capitale pour les internautes (45 millions d’utilisateurs actifs dans l’UE), qui subiront un contrôle européen renforcé! Considérées comme ayant “une importance systémique” et des “responsabilités particulières” en raison de leur taille, ces plateformes seront placées sous la supervision directe de la Commission européenne avec des obligations supplémentaires à partir du 25 août 2023, lit-on sur l’AFP.

Parmi les 19 plateformes figurent 7 réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram Snapchat et 5 sites commerciaux dont Zalando ou Booking, mais encore YouTube ou Wikipédia et les moteurs de recherche Bing et Google.

Liste des 19 plateformes numériques concernées par cette surveillance renforcée par l’UE : Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Play (Alphabet), Google Maps (Alphabet), Google Search (Alphabet), Google Shopping (Alphabet), Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube (Alphabet), Zalando.

Ces sites web disposent de 4 mois pour se mettre en conformité avec les règles européennes. Le cas échéant, ils risquent des sanctions avec des amendes pouvant aller jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial et même une interdiction temporaire.

Les plateformes seront obligées de passer un audit annuel indépendant, pour s’assurer qu’elles luttent efficacement contre la désinformation, la haine en ligne ou les contrefaçons, les atteintes à la liberté d’expression et des médias et la violence sexiste et faite contre les mineurs.

Tekiano