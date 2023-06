Spotify prévoit d’améliorer sa fonction de lecture hors ligne en intégrant vos morceaux les plus récents

Malgré la possibilité offerte depuis longtemps aux abonnés Premium de Spotify de télécharger jusqu’à 10 000 morceaux, listes de lecture et podcasts sur cinq appareils différents, il n’est pas encore possible de télécharger automatiquement les titres fréquemment écoutés, contrairement aux téléchargements intelligents proposés par YouTube Music depuis mi-2019. Toutefois, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a révélé que la société envisageait de lancer sa propre version de cette fonctionnalité à l’avenir.

Sur Twitter, Daniel Ek a partagé une capture d’écran montrant une possible interface appelée “Your Offline Mix”. La description de cette liste de lecture sur la capture d’écran est la suivante : “Un mix de vos récentes chansons écoutées pour les moments où l’ambiance est géniale mais la connexion est faible”. La capture d’écran révèle également une durée d’environ trois heures et demie pour la liste de lecture, mais il n’est pas certain que ce soit la durée standard.

En effet, l’ajout d’une telle fonctionnalité serait très apprécié par de nombreux utilisateurs de la plateforme, en particulier ceux qui voyagent fréquemment dans des régions où la connectivité Internet est limitée.

Il est important de rappeler que la fonction Smart Downloads de YouTube Music permet aux auditeurs de télécharger automatiquement jusqu’à 500 chansons pour une écoute hors ligne, mais il n’est pas encore clair si la fonctionnalité de Spotify sera tout aussi performante. Il est raisonnable de supposer qu’une option sera proposée pour télécharger vos morceaux récents uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, afin de ne pas consommer votre forfait de données.

Le tweet de Daniel Ek ne fournit pas d’informations supplémentaires sur cette fonctionnalité, ni sur le pourcentage d’utilisateurs de Spotify qui peuvent s’attendre à la voir arriver dans leur application prochainement. Aucune indication n’a été donnée quant à la date prévue pour le déploiement à grande échelle de cette fonctionnalité.

Comme c’est habituellement le cas, cette nouvelle fonctionnalité devrait rester exclusive aux abonnés Premium, les abonnés gratuits étant limités à la possibilité de télécharger uniquement des podcasts.