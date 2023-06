Quatre médailles d’or pour la Tunisie au Championnat d’Afrique de boule lyonnaise et raffa

La Tunisie a décroché quatre médailles d’or à l’issue des quatre premières journées du championnat d’Afrique de boule lyonnaise et de raffa, organisé à la Marsa du 16 au 22 juin 2023.

Les médaillés d’or ont été remportées par la sélection tunisienne de raffa composée Moataz Jouini (individuel), Eya Dabboussi et Sabrine Ben Zekri (double filels), Mohamed Saidi et Nourhène Othmani (double mixte) et Eya Dabboussi et Nourhène Othmani (double filles).

Les boulistes tunisiens ont également remporté trois médailles d’argent et deux de bronze, lors de ce tournoi qui se poursuivra jusqu’à vendredi au parc municipal de la Marsa.

Plus de 1000 joueurs originaires de 12 pays prennent part à ce championnat. Il s’agit de la Tunisie, de l’Algérie, de l’Afrique du sud, du Cameroun, du Djibouti, de l’Egypte, de l’Ile Maurice, de la Libye, du Maroc, de la Mauritanie, du Mozambique, du Nigéria, du Soudan et du Togo.

Tekiano avec TAP