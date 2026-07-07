Kram : Festival “Batha Mouch Normal” par El Warcha, trois soirées de divertissement pour tous

El Warcha collaborative design studio propose le festival “Batha Mouch Normal” du 10 au 12 juillet, dans une grande place ou batha située au cœur du quartier Aston Villa dans la localité d’el Kram.

Pendant trois soirées, le public est invité à découvrir les univers nés de l’aboutissement de dix-huit mois de résidences artistiques participatives menées par El Warcha dans le cadre du projet Les Faiseuses, soutenu par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).

Le projet prend comme point de départ trois disciplines sportives encore largement associées aux hommes à savoir la boxe, la musculation et le football, pour questionner les normes de genre et explorer de nouvelles manières d’occuper l’espace public.

Ce projet a rassemblé une cinquantaine de femmes âgées de 15 à 35 ans, originaires du Kram, de La Goulette et des quartiers voisins, autour d’un processus de création collective associant une dizaine d’artistes, performeur·euses, chorégraphes, constructeur·rices et médiateur·rices.

À travers des ateliers de performance, de danse, de construction, d’écriture, de scénographie et de création plastique, les participantes ont transformé leurs expériences, leurs récits et leurs questionnements en œuvres collectives.

Batha mouch normal est un festival qui mêle performances, installations, ateliers, concerts et expériences participatives. Il célèbre la création collective comme outil d’émancipation et invite le public à porter un regard renouvelé sur les corps, la force, les usages de l’espace public et les récits qui façonnent nos imaginaires.

Les participants proposent gratuitement au public une fête foraine peuplée de créatures musclées et de machines improbables, un ring où la boxe se transforme en langage chorégraphique, et un terrain de football réinventé où celles à qui l’on répète que « le foot n’est pas pour elles » occupent pleinement le jeu et l’espace.

Pour connaitre le programme des trois soirées du festival “Batha Mouch Normal” , rendez-vous sur la page facebook d’El Warcha Collaborative Design Studio. L’accès est ouvert et gratuit pour tous.

El Warcha, ou atelier en arabe, est un collectif artistique et un makerspace fondé à Tunis en 2016. D’abord installé dans le quartier de la Hafsia à la Médina, il est implanté au Kram depuis 2022.

Le collectif développe des projets d’art public mêlant fabrication, transmission des savoirs, scénographie et performance en collaboration avec les habitants. Depuis 2024, l’association MOBDI’UN constitue la structure juridique qui porte ce projet.

Tekiano