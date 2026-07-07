Météo en Tunisie : ciel peu nuageux, mer peu agitée

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel peu nuageux à dégagé sur l’ensemble du pays mardi 7 juillet 2026, qui deviendront progressivement denses l’après-midi au niveau des hauteurs ouest du centre et du sud.

Le vent est de secteur sud sur le Nord et le Centre, et de secteur est sur le Sud. Il sera faible à modéré, puis se renforcera progressivement en fin de journée, notamment près des côtes est et à l’extrême sud du pays. La mer est peu agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 30 et 34 °C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 35 et 39 °C au niveau des autres régions.