Chayma Hilali ouvre en beauté la 50e édition du Festival International de Dougga

Le Festival International de Dougga a donné le coup d’envoi de sa 50e édition vendredi 11 juillet 2026 dans le cadre majestueux du théâtre romain de Dougga, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette soirée inaugurale, placée sous le signe de la musique, de la mémoire et du patrimoine, a réuni un nombreux public venu célébrer un demi-siècle d’existence de l’un des plus anciens festivals culturels de Tunisie.

Pour lancer cette édition anniversaire, la chanteuse tunisienne Chayma Hilali a offert un spectacle mêlant avec élégance les sonorités du patrimoine musical tunisien, les grands classiques de la chanson arabe et quelques mélodies inspirées du Golfe.

Tout au long de la soirée, l’artiste a instauré une véritable complicité avec les festivaliers. Les spectateurs ont accompagné plusieurs chansons en reprenant les refrains en chœur, créant une ambiance chaleureuse au cœur des vestiges millénaires de Dougga.

Les applaudissements nourris et l’enthousiasme du public ont rappelé l’esprit qui anime le Festival International de Dougga depuis cinquante ans : faire dialoguer le patrimoine historique avec la création artistique contemporaine dans un cadre exceptionnel.

Une 50e édition placée sous le signe de la mémoire

Cette soirée d’ouverture a également marqué le lancement des célébrations du cinquantenaire du Festival International de Dougga. À cette occasion, les organisateurs ont réalisé un documentaire retraçant les cinquante années d’histoire du festival, ses moments marquants et sa contribution au rayonnement culturel du Nord-Ouest tunisien.

La projection du film, prévue avant le spectacle inaugural, n’a toutefois pas pu être diffusée en raison d’un incident technique. Les organisateurs ont annoncé qu’elle sera reprogrammée au cours de cette édition.

Le Festival International de Dougga 2026 se poursuivra jusqu’au 25 juillet avec une programmation riche réunissant des artistes tunisiens et internationaux dans l’un des plus beaux sites archéologiques de la Méditerranée.

Durant plusieurs soirées, le théâtre romain de Dougga accueillera concerts, spectacles et créations artistiques qui continueront de faire vivre ce lieu chargé d’histoire.

Tekiano avec communiqué