Zaineb Sghaier décroche la médaille d’argent dans le cadre du Grand Prix d’Espagne de lutte à Madrid

La championne d’Afrique tunisienne Zaineb Sghaier décroche la médaille d’argent de la catégorie des 72 kg, dans le cadre du Grand Prix d’Espagne de lutte qui s’est déroulé dans la ville de Madrid.

Elle a terminé deuxième en s’inclinant en finale devant l’Américaine Alexandra Alli, après avoir éliminé en demi-finale l’Italienne Vinzencia Amendola. De son côté, Chahrazad Ayachi a terminé à la cinquième place de la catégorie des 50 kg.

Zaineb Sghaier poursuivra son séjour à Madrid jusqu’au 18 juillet 2026 afin d’effectuer un stage de préparation dans le cadre de son programme en vue des Jeux méditerranéens de Tarente (Italie) prévus du 21 août au 3 septembre.

Née le 25 septembre 2002, Zaineb Sghaier est une lutteuse tunisienne de classe internationale, évoluant principalement dans la catégorie des 72 kg et 76 kg. Elle s’est imposée comme une figure majeure de la lutte féminine africaine en se qualifiant pour plusieurs éditions des Jeux Olympiques.

Zaineb est coachée par la championne tunisienne Marwa Amri, lutteuse tunisienne qui a remporté la médaille olympique de Bronze en 2016 et lutteuse africaine la plus décorée de l’histoire, onze fois championne d’Afrique.

Tekiano